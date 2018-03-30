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الترامواي ينقل 188 ألف مسافر يوميا

  30 مارس 2018 - 11:38   قرئ 27 مرة   0 تعليق   الوطني
الترامواي ينقل 188 ألف مسافر يوميا

انتقل أمس الترامواي في الولايات التي دخل  فيها حيز الخدمة أكثر من 188 ألف مسافر يوميا حسبما أفاد به يوم الخميس  بالجزائر وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان.

و أوضح الوزير خلال جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة بأن عدد  المسافرين المستخدمين لوسيلة النقل بالترامواي بلغ في الجزائر العاصمة 70 ألف مسافر/يوميا إضافة إلى 40 الف مسافر/يوميا  في وهران و 26 الف مسافر/يوميا في  قسنطينة و40 الف مسافر/يوميا في سيدي بلعباس منذ انطلاق الخدمة بها في اواخر  يوليو 2017 وكذا 12 الف مسافر يوميا في ورقلة التي دخل فيها الترامواي حيز  الخدمة مارس الجاري.

وأضاف الوزير بأن عام 2017 سجل إجمالا استخدام 21 مليون مسافر للترامواي في  العاصمة و8 ملايين مسافر في قسنطينة و 12 مليون مسافر في وهران.وتؤكد هذه الارقام نجاعة هذه الوسيلة والإقبال الكبير عليها من طرف المواطنين  حسب السيد زعلان الذي أشار إلى أنه لا توجد وسيلة نقل حضرية أخرى عدا  الميترو- بإمكانها نقل مثل هذه الأعداد الهائلة.كما ساهم الترامواي نسبيا بفضل فعاليته في النقل في استغناء الكثير من  المواطنين عن استخدام سياراتهم الخاصة مما يقلل من الاكتظاظ المروري في  الطرقات يلاحظ الوزير.

وفي نفس السياق أكد السيد زعلان أن العمل جاري لاستئناف الاشغال المتوقفة  حاليا في مشروع إنجاز ترامواي مستغانم الذي يمتد على طول 14,2 كم مرورا ب24  محطة تشمل مختلف المرافق الرئيسية للمدينة.

وفي رده على سؤال آخر حول إعادة تأهيل خطوط السكة الحديدية القديمة لاسيما  تلك الموروثة عن الحقبة الاستعمارية استبعد الوزير إمكانية إدماجها في شبكة  النقل الحالية بالنظر لكون القطارات التي تعمل حاليا لا تتلاءم مع الخطوط  الضيقة التي تتميز بها الشبكة القديمة فضلا عن عدم توفر عتاد صيانتها أو قطع  غيارها في السوق.غير أنه أشار من جانب آخر إلى أن يجري دراسة إدماج الخطوط المتوقفة بسبب  الظروف الأمنية خلال فترة التسعينات بغية إعادة إدخالها حيز الخدمة.

وبخصوص المواقع الخطرة التي تتواجد حاليا بشبكة السكك الحديدة كشف السيد  زعلان بأن مصالح دائرته الوزارية أحصت 78 نقطة غير محروسة تشكل خطرا على  القطارات والانسان والحيوان فضلا عن تسببها في إطالة مدة الرحلات وإتلاف  العتاد المستخدم

وتتطلب بالتالي هذه النقاط التي تم إحصاؤها انطلاقا من تقارير رفعتها المصالح  الامنية والجماعات المحلية على وجه الخصوصي تدخلا مستعجلا للحد من الأضرار  الناتجة.وتم فعليا إجراء الشروع بالتكفل ب 34 نقطة خطرة فيما سيتم التكفل بما تبقى  تدريجيا وفقا للإمكانيات المالية المتوفرة.

ولدى استعراضه للبرنامج الوطني لتطوير السكك الحديديةي ذكر السيد زعلان بأنه  يجري حاليا إنجاز 44 مشروعا لشق خطوط جديدة تمتد على مسافة 2.300 كم وكذا  دراسة تخص 10.630 كم لإنشاء خطوط جديدة وتحديث الإشارات ووسائل الاتصال  والطاقة على الشبكة الحالية إلى جانب مشاريع للإنجاز  222 جسر و 49 نفق.

 

ومن شأن هذه المشاريع عصرنة الشبكة الحالية وتوسيعها لتبلغ 6.300 كم مقابل  4.000 كم حاليا وهو ما سيسمح برفع قدرات البلاد في مجال النقل بالسكك الحديدية  إلى 17 مليون طن من البضائع سنويا و60 مليون مسافر سنويا بغضون 2021.

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