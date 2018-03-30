الرئيس الصحراوي ينتقد عدم حماية الأمم المتحدة لحقوق الانسان ببلاده

قال رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي ، اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة، أنه من غير المقبول أن تكون الأمم المتحدة وهي المسؤولة المباشرة عن منطقة النزاع في الصحراء الغربية "غائبة " عن حماية حقوق الإنسان ومراقبتها والتقرير عنها، مشيدا بدعم الجزائر لقضية الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير.

وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الندوة الدولية السادسة حول "حق الشعوب في المقاومة : حالة الشعب الصحراوي"، أكد الرئيس غالي أنه "من غير المقبول أن تكون الأمم المتحدة وهي المسؤولة المباشرة على منطقة النزاع في الصحراء الغربية غائبة عن حماية حقوق الإنسان ومراقبتها والتقرير عنها، وان لا يكون لبعثتها لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) مكون خاص بهذا الملف على غرار كل بعثات حفظ السلام في العالم ".