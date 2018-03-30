فيما وصل العادي منه لدى وكالات الأسفار إلى 70 مليون

حج الأثرياء بين الـ 90 و300 مليون سنتيم هذا الموسم

إقامات فاخرة...نقل خاص وخدمات راقية

أوامر بمنع المسؤولين والإطارات الانتهازيين من الاستفادة منه

تتجاوز تكلفة أداء الحج لعام 2018 في الصنف المميز أو نصف المميز المعروف بـ «في أي بي» الـ 90 مليون سنتيم، وتصل إلى أكثر من 300 مليون سنتيم، حسب العروض التي تعكف وكالات السياحة والأسفار المعنية على إعدادها لتمكين الأثرياء والطبقة الراقية من خدمات راقية طيلة وجودهم بالبقاع المقدسة.

سيتمكن الحجاج الجزائريون من رجال أعمال ومقاولين ومستوردين وغيرهم من أداء مناسك الحج في صيغة المميز «في أي بي» الذي يصل سعره إلى 300 مليون سنتيم، غير أن الأماكن ستكون محدودة، باعتبار أن الديوان الوطني للحج والعمرة يمنح «كوطات» محدودة لبعض وكالات السياحة والأسفار المشاركة في حج 2018، والراغبة في تنظيم هذا النوع من الحج، وعلمنا أن عددا من الوكالات تتجاوز أحيانا الحصة الممنوحة، حيث يتنقل الحاج ضمن البعثة وبمجرد النزول هناك يحول الى صنف «في أي بي»، وأوضحت مصادرنا في اتصال بـ «المحور اليومي»، أن قيمة أداء هذا النوع من الحج عالي التكلفة بحكم الخدمات التي يوفرها، وأشارت إلى أن أهم الإقامات الفاخرة المخصصة للأثرياء في مكة المكرمة تتمثل في فنادق التوحيد، سويس هوتل، موفنبيك، الحفوة، هيلتون، المروة وبرج هاجر وغيرها، أما في المدينة فتشمل إقامات زمزم وموفنبيك، دون نسيان إقامة «الهنوف» في المشاعر المقدسة. أما النصف المميز فلن يقل عن الـ 90 مليون سنتيم، وهو الذي يوفر أيضا خدمات راقية غير أنها لن تكون بنفس مستوى تلك المقدمة في صنف «في أي بي»، علما أن هذه التكلفة تقارب تلك العادية لدى وكالات السياحة والأسفار التي روجت لها خلال صالون الحج والعمرة الذي يختتم فعالياته اليوم السبت بقصر المعارض «الصنوبر البحري»، حيث تراوحت ما بين الـ 56 و72 مليون سنتيم أو أكثر، مقابل 52.5 مليون سنتيم لدى الديوان الوطني للحج والعمرة، وتشمل تلك الرسوم الزائدة المفروضة على الحاج لدى وكالات الأسفار ولسياحة الخدمات الإضافية المتعلقة بالأكل والإقامة في غرف ثنائية وثلاثية، وهدايا على غرار دفع ثمن الوزن الإضافي لدى شركة الطيران إن وجد وتوفير قارورات زمزم والأضحية وخدمات أخرى يمكن أن لا تتوفر عند الحج بالتكلفة العادية. يشار إلى أن الوزير الأول أحمد أويحيى شدد على قطع الطريق أمام بعض المسؤولين وإطارات الدولة الذين يدفعون تكلفة الحج العادي ويستغلون نفوذهم للحصول على امتيازات والاستفادة من الحج المميز المعرف بـ «في آي بي».

زين الدين زديغة