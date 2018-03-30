تنصيب مجلس "التنسيق والتشاور" عبر كل بلديات الوطن

توزيع الكتب المدرسية للموسم القادم بداية من 25 جوان

ستشرع وزارة التربية الوطنية قريبا في تنصيب مجلس "التنسيق والتّشاور" على مستوى كل بلدية عبر كل ولايات الوطن، تحضيرا للسنة الدراسية القادمة، من أجل ضبط قوائم المستفيدين من مجانية الكتب المدرسية، وتسليمها للمعنيين بداية من 25 جوان القادم، كما شددت الوزارة على أهمية تعميم تعليم اللغة الأمازيغية على مستوى جميع الولايات، وكذا التجسيد الميداني لميثاق أخلاقيات القطاع والمساهمة في عصرنته بداية من السنة الدراسية القادمة.

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت خلال إشرافها على افتتاح الندوة الوطنية لإطارات التربية بمقر الوزارة، أنها تحرص كل الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتوفير ظروف تمدرس مقبولة للمتعلمين بغية إنجاح الموسم الدراسي المقبل، مبرزة أن هذا الأمر يتطلب بالنسبة للمدارس الابتدائية تنصيب مجلس للتنسيق والتشاور على مستوى كل بلدية وهذا بالنسبة للمديريات التي لم تقم بذلك، حيث دعت إلى ضرورة "التنسيق مع المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالجماعات المحلية حتى تضبط قوائم المستفيدين من مجانية الكتاب المدرسي ليتم تسليم الكتب للمعنيين خلال أسبوع المدرسة الذي سينظم خلال الفترة من 25 إلى 28 جوان المقبل، وكذا استغلال فترة التسجيلات لتسليم الكتب المدرسية وبيع كراريس التمارين لتلاميذ السنة الأولى الابتدائي".

في ذات السياق، شدّدت الوزيرة أيضا على أهمية السّهر على تعليم اللغة الأمازيغية على مستوى جميع الولايات والتفعيل الميداني لميثاق أخلاقيات القطاع والمساهمة في عصرنته، ناهيك عن التحلي بإرادة أكبر في التكفل الأحسن بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن طموح الدولة يكمن في بناء مدرسة "أكثر إنصافا تمنح فرصا بيداغوجية للجميع دون التفريط في الجودة"، مشيرة إلى أن "العناصر التي تؤسس لتحوير المدرسة كما أرادها ودعا إليها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في إطار الإصلاح متوفرة اليوم"، غير أنه كما قالت، ينبغي أن يكون الدفاع عن التعليم المجاني العمومي النوعي "قضية جميع أعضاء الجماعة التربوية" لتحقيق هذا الهدف.

من جهة أخرى، وبخصوص استكمال الموسم الدراسي الجاري، أكدت بن غبريت على ضرورة "ضمان استمرار التعلم والسهر على إنهاء البرامج مع اشراك الديوان الوطني للتعلم والتكوين عن بعد في عملية مرافقة التلاميذ، خاصة أقسام الامتحانات"، كما طالبت استكمال عمليات الرقمنة مع كل ما يشمله ذلك من تصويب لبعض الخدمات الإلكترونية وعبر النظام المعلوماتي للقطاع، خاصة ذلك الذي تم إطلاقه من خلال الفضاء الخاص بأولياء التلاميذ، وبخصوص التكفل بالانشغالات الاجتماعية والمهنية للأساتذة، أبرزت بن غبريت سعي القطاع دوما إلى "تحسين ظروف عمل هذه الفئة وتسوية الوضعيات العالقة بما يتوفر من وسائل وبما يسمح به القانون"، مجددة التأكيد على ان أبواب الحوار والتشاور "كانت ولا تزال وستبقى مفتوحة".

نبيل ش.