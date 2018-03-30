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إسناد الأشغال لمجمع "كوسيدار"

إنشاء جسرين لربط الجامع الأعظم بالواجهة البحرية

  30 مارس 2018 - 16:28   قرئ 28 مرة   0 تعليق   الوطني
إنشاء جسرين لربط الجامع الأعظم بالواجهة البحرية

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة انطلاق أشغال إنجاز الجسرين اللذين سيربطان جامع الجزائر بالواجهة البحرية من طرف مجمع "كوسيدار" حيث سيتم استعمال مواد بناء وتقنيات حديثة من طرف المجمع مع احترام المقاييس الدولية، كما تم اعتماد إنجاز المشروع على تقنيات مضادة للزلازل مع الأخذ في الاعتبار حركة السيارات والمشاة داخل المسجد وخارجه. 

أطلق وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أشغال إنجاز الجسرين اللذين سيربطان جامع الجزائر بالواجهة البحرية، حيث تم وضع حجر الأساس وتقديم عرض تقني مفصل عن المشروع بحضور كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي ووالي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ والرئيس المدير العام لمجمع كوسيدار لخضر رخروخ، وسيتم إنجاز هذا المشروع من طرف مجمع كوسيدار.

أوضح طمار أن إطلاق هذا المشروع يعد إطلاقا لآخر "منشأة فنية" تخص مشروع الجامع والتي ستزيد من جماليته وجمالية المدينة، وتندرج هذه الأشغال في إطار تجسيد توصيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الرامية إلى انجاز منشأة دينية وسياحية وفنية كبرى تزيد من جمالية العاصمة، وتقدر مساحة هذا الجسر بـ 24 مترا وهي مساحة كافية تأخذ في الاعتبار الحالات الاستعجالية، كما اعتمد إنجاز المشروع على تقنيات حديثة مضادة للزلازل وإيلاء أهمية لحركة السيارات والمشاة داخل المسجد وخارجه.

سيتم إنجاز هذا الجسر بمواد بناء حديثة، بحيث لا تؤثر على حركة مرور السيارات في الطريق السريع، وسضمن هذا الجسر الرابط بين الواجهة البحرية والجامع أيضا سهولة التنقل لذوي الاحتياجات الخاصة، وأكد الوزير بالمناسبة على أهمية استعمال مواد بناء وتقنيات حديثة من طرف مجمع كوسيدار بحيث تحترم المقاييس الدولية.

 ن. شعبان
 

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