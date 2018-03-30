للتنديد بصمت الوصاية عن مطالبهم

طلبة الدكتوراه وحاملو شهادة ما بعد التدرج "كلاسيكي" في الشارع

قرر طلبة الدكتوراه وحاملو شهادة ما بعد التدرج نظام "كلاسيكي" الخروج إلى الشارع بداية من يوم الإثنين بالقرب من مقر الوزارة في وقفة احتجاجية، بعد أن صدم القرار الأخير الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة وحاملي هذه الشهادة بعد المساواة بينهم وبين طلبة دكتوراه "ال ام دي"، رافضين الفكرة تماما بالنظر إلى الاختلاف الكلي في الشهادتين سواء تعلق الأمر بالتسجيل، التكوين وحتى المناقشة.

رفع الطلبة الحاملين شهادة دكتوراه النظام الكلاسيكي، في بيان لهم صدر أمس، جملة من المطالب والنقاط المتعلقة بقضيتهم بعد القرار الأخير الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضي بالمساواة بينهم وبين طلبة نظام "ال أم دي"، الأمر الذي يرفضه طلبة دكتوراه كلاسيك بالنظر إلى الاختلاف الموجود في الشهادتين بداية من بالتسجيل والتكوين ووصولا إلى المناقشة، باعتبارهما نظامين مختلفين، وهددوا بالخروج إلى الشارع بداية من الأسبوع القادم في وقفة احتجاجية بالقرب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بسبب القرار الذي اعتبروه مجحفا في حقهم، ومن أبرز النقاط المرفوعة تحدث الطلبة عن إدراج شهادة دكتوراه طور ثالث في مسابقة التوظيف معهم وهو ما يرهن حظوظهم في التوظيف، ناهيك عن التأخر المسجل لدى طلبة الماجستير أو الدكتوراه في مناقشة أطروحاتهم وتسوية وضعيتهم، إضافة إلى إعادة النظر في آخر أجل للمناقشة في دكتوراه علوم، مركزين على ضرورة فتح مجال المناقشة للطلبة في دكتوراه علوم إلى غاية زوال نظام "ال ام دي"، مهددين بالتصعيد في حال استمرار الوضع على حاله بعد الوقفة الاحتجاجية المبرمجة هذا الإثنين.

أمينة صحراوي