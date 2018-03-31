بن غبريت تستقبل سفيرة النوايا الحسنة لدى اليونسكو

استقبلت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اول أمس بمقر دائرتها الوزارية بالمرادية، حياة سندي، سفيرة النوايا الحسنة لدى اليونسكو ومستشارة لدى مدير البنك الاسلامي للتنمية. هذا، وقد تبادل الطرفان المسائل المتعلقة بالتربية والتعلم وكيفيات تمكين الشباب المتمدرس بالجزائر وخاصة شريحة الأطفال من اكتساب التكنولوجيات الحديثة وكذا طرق تحفيزهم وتشجيعهم على الابتكار، وكيفية ادماج المرأة في علوم التكنولوجيا، علما بان هذه المؤسسة المالية خصصت صندوقا من أجل تشجيع الابتكار وتنمية المعرفة، كما تطرق الطرفان أيضا الى سبل امكانية التعاون بين الهيئات التي تنشط لها السيدة حياة سندي لا سيما البنك الاسلامي للتنمية وقطاع التربية ببلادنا