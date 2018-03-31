موظّفو "اتصالات الجزائر" يشاركون في حملة تشجير وطنية

نظمت مؤسسة "اتصالات الجزائر"، على مدار أسبوع، حملة تشجير وطنية، شارك فيها إطارات المؤسسة إلى جانب عناصر الكشافة الإسلامية الجزائرية، كخطوة توعوية لفائدة المواطنين تبيّن الطابع المواطناتي للمؤسسة العمومية للاتصالات

وعمل موظفو "اتصالات الجزائر"، طيلة هذه الحملة التي انطلقت بتاريخ 24 مارس واختتمت أمس، على توعية المواطنين حول الدور الهام الذي يلعبه النظام الإيكولوجي الغابي في تحقيق توازن المحيط الحيوي وإتاحة الفرصة للأطفال للمساهمة بشكل فعّال في تطوير بيئتهم

وسعت مؤسسة "اتصالات الجزائر" من خلال هذه المبادرة الرمزية والموحدة، إلى نقل المعارف للأجيال القادمة وتنشئتهم على أهمية احترام التراث الغابي والشجري الثمين، فضلا عن إبراز البعد المواطناتي للمجمع العمومي للاتصالات

حكيمة ذهبي