أزمة الحليب تستنفر الحكومة!

استنفرت أزمة نقص أكياس الحليب المدعم الحكومة، التي سارعت إلى إقرار مخطط حكومي للتحكم في التذبذب الكبير الذي تعرفه هذه المادة في السوق، والتي طالت هذه المرة لاسيما وأننا على مقربة من شهر رمضان الذي لا تفصلنا عنه سوى أسابيع قليلة فقط.

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد القادر بوعزقي، أمس، خلال زيارة العمل التي قادته إلى ولاية ميلة، إنه سيتم وضع مخطط حكومي قريبا للتحكم والتعامل مع ملف حليب الأكياس، وأضاف الوزير، أنه سيتم تنظيم جلسات وطنية للفلاحة بدءاً من 23 أفريل الجاري تحت رعاية رئيس الجمهورية.

يأتي هذا في وقت شرع فيه أكثر من 100 موزع للحليب بملبنة بئر خادم في حركة احتجاجية على خلفية تغير الاتفاقية التي تجمعهم معها بداية من الخميس الفارط، ما أدى إلى زيادة التذبذب في التوزيع الحليب للمواطنين.ويطالب المحتجون أن ملبنة بئر خام ترفض الحوار معهم وتريد إجبارهم على التوقيع على الإتفاقية الجديدة التي لا تخدمهم حسبه.

في سياق متصل، طمأن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الفلاحين بأن استيراد الثوم سيتوقف في نهاية أو بداية السنة المقبلة على أقصى تقدير، وهذا نظرا للقفزة النوعية التي عرفتها الجزائر في انتاج هذه المادة خاصة في ولاية ميلة، بعد أن انتقل انتاجها من 129 ألف قنطار في 2010 الى أكثر من 600 ألف قنطار 2017. وفيما يخص هذه السنة فمن المتوقع أن يبلغ الإنتاج 1،050 مليون قنطار في ذات الولاية.

من جهة أخرى، يتوقع مضاعفة الإنتاج الوطني المقدر سنة 2018 بـ 120 ألف طن. وفي ذات السياق صرح الوزير عن اعتماد استراتيجية جديده لتخزين مادة الثوم من أجل ضبط السوق الوطنية، والحد من الاستيراد ولما لا تصبح ولاية ميلة قطب لتصدير منتوجها للسوق العربية والدولية.

للتذكير فإن الجزائر كانت تستورد بين سبع آلاف إلى عشر الاف طن سنوياً.

وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، قد افتتح زيارته لولاية ميلة ببلدية وادي النجاء أين تفقد مزرعة لإنتاج الحبوب، وتربية الاغنام وانتاج حليب الابقار لصاحبها بلدي رابح، كما تم تقديم عرض شامل حول قطاعي الفلاحة والغايات بالولاية.