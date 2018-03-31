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تتقاسمها البلديات مع صندوق التضامن فيما بينها

ضرائب «الفليكسي»، «الفوريار» وقسيمة السيارات تُحوّل إلى الجماعات المحلية

  31 مارس 2018 - 16:02   قرئ 77 مرة   0 تعليق   الوطني
ضرائب «الفليكسي»، «الفوريار» وقسيمة السيارات تُحوّل إلى الجماعات المحلية

فتح مشروع القانون المتعلّق بالجباية المحلّية، قيد التحضير، على مستوى مختلف القطاعات الحكومية التي يدخل في مجالها، مصادر تمويل جزئية جديدة للجماعات المحلّية، كانت في وقت سابق توجّه قيمتها الإجمالية مباشرة للخزينة العمومية، على غرار الضريبة على «الفليكسي» وقسيمة السيارات والغرامة المالية التي يدفعها المواطن بعد وضع القوة العمومية لمركبته أو سلعته في المحشر. 

ساعدت السلطات العمومية عبر نصّ مشروع قانون الجباية المحلّية، الذي اطّلعت «المحور اليومي» على نسخة منه، الجماعات المحلّية، في تحصيل جبايات جديدة، تذهب بصفة جزئية للخزينة المحلية تضاف إلى المصادر الثمانية التي تذهب كليا إلى الجماعات المحلية وهي: الرسم على النشاط المهني، الرسم العقاري، الرسم على السكن، رسم الإقامة، الرسم على الرخص العقارية، الرسم الخاص على الإعلانات والصفائح المهنية، الرسم على رفع القمامات المنزلية والرسم على الحفلات والأعراس.
وبموجب القانون الجديد، الذي ما يزال قيد الدراسة بين مختلف الوزارات التي يدخل ضمن اختصاصها، ستصبح الضريبة على الطريق التي يدفعها المواطن على شكل «قسيمة السيارات»، جزئيا موجهة نحو خزينة الجماعات المحلية. كما تستفيد البلديات من نسبة 10 بالمائة من الحصص العائدة من الرسم على القيمة المضافة وتذهب 15 بالمائة منها إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، كما يستفيد الصندوق من الحصة الخاصة بالبلديات بالنسبة للعمليات التي تقوم بها المؤسسات التابعة لاختصاص مديرية كبريات المؤسسات. ويستفيد أيضا من نسبة 15 بالمائة من TVA المحسوبة على العمليات المنجزة بالخارج. فيما تستفيد البلديات من الضريبة على الأملاك من نسبة 50 بالمائة منها. تعود نسبة 85 بالمائة من الحصة العائدة من الرسم الصحي على اللحوم للبلديات، وتعود نسبة 35 بالمائة من عائدات الرسم المطبق للدفع عن بعد لمتعاملي الهاتف النقال للبلديات، وهي التي كانت توجه مباشرة إلى الخزينة العمومية. ويدفع المواطن الذي حجزت القوة العمومية مركبته، ضريبة تسمى «الرسم على عند وضع السيارات في المحاشر»، وتحسب الضريبة على أساس عدد أيام إقامة المواد، السلع والسيارات في المحشر، ويسمح القانون للجماعات المحلية ببيع السلع المحجوزة التي لم يطالب بها أحد، في المزاد العلني. 
خدمات إدارية مقابل ضريبة
إن كان معلوما أن الخدمات الإدارية التي تضمنها السلطات العمومية مجانا للمواطن، فقد باتت بعض الخدمات المقدمة بمقابل مادّي، حيث نصّ المشروع الجديد للجباية المحلّية، في مادّته الـ 160 على أحقية الجماعات المحلية أن تطلب ضريبة تسمى في النص «الضريبة على الخدمة الإدارية»، وتنص المادة المذكورة على أنه: «يمكن للولاية أو البلدية أن تحصل بمناسبة تقديم خدمات ذات طابع إداري للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين رسما على الخدمة»، وتحدد قائمة الخدمات ذات الطابع الإداري التي يمكنها تقديمها وحقوقها بتعليمة من وزير الداخلية.
حكيمة ذهبي
 

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