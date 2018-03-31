ملف الخدمة المدنية والوطنية على طاولة حسبلاوي اليوم

وزارة الصحة تفتح باب الحوار مع الأطباء المقيمين

فتحت وزارة الصحة أبواب الحوار مجددا مع الأطباء المقيمين بعد الانسداد والتعفن الذي مس القطاع منذ ما يزيد عن خمسة أشهر، ضيق فيها المضربون الخناق على الوزارة الوصية، وهو ما جعلها تدعوهم إلى الاجتماع مجددا، ليضع المقيمون اليوم ملف الخدمة المدنية والخدمة الوطنية على طاولة حسبلاوي، مصرين على افتكاك هذين المطلبين أو استمرار 15 ألف طبيب في إضرابهم المفتوح.

بعد المد والجزر وبعد أشهر من الإضرابات والمسيرات والتضامن والمساندة والدعم الذي لقيه الأطباء المقيمون من قبل مختلف الأطباء والزملاء بالقطاع وحتى من خارجه، وبعد صمت الوزارة وإصرارها على عجزها فيما يخص بعض المطالب وإلقاء مسؤوليتها على وزارة أخرى، ها هي اليوم تدعو الأطباء المقيمين مجددا من أجل مناقشة المطالب العالقة التي رفعها المقيمون بداية شهر نوفمبر، والتي برمجت خلالها لقاءات ماراطونية حاولت فيها وزارة الصحة السيطرة على الوضع من خلال هذه اللقاءات، غير أنها منيت بفشل ذريع بعد رفض المضربين العودة إلى المؤسسات الاستشفائية مهما كانت الضغوط المفروضة عليهم، ومقاطعة امتحانات التخصص منذ البداية وإلى يومنا والتي ستنتهي بتاريخ 12 من شهر أفريل، اللقاء الذي سيجمع حسبلاوي اليوم سيكون بمثابة النقطة الفاصلة في تاريخ 15 ألف طبيب قاطعوا الدراسة وغادروا المستشفيات منذ خمسة أشهر من أجل افتكاك مطالب يرون أنها أكثر من شرعية وحق لابد أن يعود لأصحابه خاصة ما تعلق بالخدمة المدنية والخدمة الوطنية وكذا الظروف الاجتماعية و المهنية للمقيم بالمؤسسات الاستشفائية ، حيث سيكون 12 ممثل للتنسيقية الخاصة بالمقيمين اليوم على موعد مع تحديد مصير الاف الاطباء على المستوى الوطني، خاصة بعد ما تعرض له هؤلاء منذ بداية الاضراب وإلى غاية اليوم، من إصابات أجبرت العديد منهم على الرقود بالمستشفيات إلى اليوم على غرار الطبيب عمر بلطرش الذي دخل في غيبوبة منذ تاريخ 3 جانفي وما يزال به الى اليوم، هذه الانعكاسات السلبية التي مُني بها المقيمون جعلتهم يؤكدون على ضرورة افتكاك المطالب بالنظر إلى نتائج ما حدث منذ يوم الاضراب حتى الآن من توقيفات وإصابات ومسيرات ووقفات برهن فيها المقيمون على ضرورة مواصلة سياسة الضغط أكثر على الجهات الوصية والمسؤول الأول على قطاع الصحة أكثر فأكثر رافضين فكرة العودة إلى مؤسساتهم في حال فشل الحوار المبرمج مع الوزارة.

أمينة صحراوي