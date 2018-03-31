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أعلن عن توزيع 561 سكن بصيغة "أفنبوس"

زمالي : "الإضربات التي لا تتجاوز نسبة المشاركة فيها 20 % غير قانونية"

  31 مارس 2018 - 16:11   قرئ 38 مرة   0 تعليق   الوطني
زمالي : "الإضربات التي لا تتجاوز نسبة المشاركة فيها 20 % غير قانونية"

قال وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أن كل إضراب تشنه أي نقابة لا تتجاوز نسبة تمثيلها العشرين بالمائة من مجمل العمال، فإنه مصنف ضمن الإضرابات غير القانونية، باعتبار أن الداعين إليه سيكونون غير شرعيين ابتداء من اليوم.

دعا مراد زمالي على هامش إشرافه على توزيع 1007 وحدة سكنية إجتماعية تساهمية في إطار مشروع الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية "أفنبوس" بالعاصمة، أمس إلى ضرورة أن تخضع النقابات للقوانين والشروط المتعلقة بممارسة الحق النقابي، خاصة ما يتعلق بتمثيلها بالولايات إلى ما يفوق 20 بالمائة مع تقديم الأدلة اللازمة على ذلك، حيث كانت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، قد أعدت ترسانة من الإجراءات القانونية لتنظيم الممارسة النقابية في الجزائر، ومحاولة منها لوضع حد لحالة الفوضى التي شهدتها العديد من القطاعات بفعل الإضرابات العديدة التي شنها الأساتذة والأطباء، حيث شدد على ضرورة التزام النقابات بالإطار القانوني والتنظيمي الذي يحدد صلاحياتها القانونية، بعد اكتشاف وجود نقابات وهمية وليس لها أي غطاء قانوني يحدد نشاطها النقابي. مبرزا أن مصالحه قد أبلغت المنظمات النقابية بداية مارس، بضرورة تحيين ملفاتها حتى تتمكن من ممارسة عملها النقابي ضمن الأطر القانونية، من أجل إرسال كل المعلومات المتعلقة بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيلية منظماتهم النقابية وتحيين معلوماتها، محذرة في بلاغ لها المنظمات النقابية التي لا تبلغ بعناصر تقدير تمثيليتها في الآجال القانونية، يمكن اعتبارها غير تمثيلية، طبقا لأحكام المادة 37 مكرر من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم، بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتهم، وفي حال تماطل أي نقابة في إيداع ملفاتها فإن نشاطها بعد تاريخ 31 مارس مصنف ضمن النقابات الناشطة خارج إطار القانون. كما منحت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المنظمات النقابية، حيث ستكون النقابات التي لم تستجب لما طلبته وزارة العمل، ممنوعة من التفاوض وإعلان الإضراب، ويقتصر نشاطها فقط على القيام بالعمل الجواري لزيادة نسبة الانخراط والتمثيل فيها وخلال اشرافه على تسليم السكنات امس أعلن وزير العمل أنه سيتم توزيع 561  وحدة سكنية بصيغة "أفنبوس"  قبل نهاية هذه السنة، فيما سيتم توزيع 400 سكن من نفس الصيغة مطلع 2019.

 خليدة تافليس
 

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