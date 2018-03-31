التكوين المتواصل لمختصي القطاعين العمومي والخاص

حسبلاوي يأمر بوضع إجراءات تضمن تكفلا نوعيا بمرضى السرطان

حث وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، على أهمية وضع إجراءات تنظيمية تضمن لكل مرضى السرطان تكفلا نوعيا، مشددا على ضرورة الطابع الإلزامي للتكوين المتواصل وتطوير الكفاءات لفائدة مختصي القطاعين العمومي والخاص.

وخلال مداخلته لدى افتتاح لقاء دولي كرس لإشكالية سرطان البروستات نظمته الجمعية الجزائرية للتكوين والبحث في طب الأورام "سافرو" بالتعاون مع الجمعية العربية لمكافحة السرطان بالجزائر العاصمة، أكد وزير الصحة أن هذه الإجراءات تكمن أساسا في الاستفادة السريعة من التشخيص للمرضى، وكذا وضع إجراءات تنظيمية تضمن لكل المرضى السرطان تكفلا نوعيا.

كما تطرق من جهة أخرى إلى أهمية تحديد مخطط إقليمي يعرف المؤسسات المعنية بالتكفل بالأشخاص المصابين وتنظيم اجتماعات تشاورية متعددة الاختصاصات تدعمها استراتيجيات علاجية محينة.

وصف الوزير إرساء الدورة العلاجية الموحدة للمصاب بداء السرطان بـالإجبارية داعيا إلى مكافحة "متعددة القطاعات" لعوامل الخطر مع الاعتماد "بالدرجة الأولى" على الحركة الجمعوية التي ينبغي أن تحظى بدعم السلطات العمومية لضمان بث رسائل جوارية ذات مصداقية، كما شدد على ضرورة الطابع الإلزامي للتكوين المتواصل وتطوير الكفاءات لفائدة مختصي القطاعين العمومي والخاص من خلال إرساء آليات تنظيمية في هذا الاتجاه.

عبدالله بن مهل