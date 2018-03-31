للحد من ظاهرة الاختناق المروري

الأمن يضمن التغطية الأمنية بمحيط المدارس

تواصل المديرية العامة للأمن الوطني العمل على ضمان دخول مدرسي آمن لتسهيل التحاق التلاميذ بمدارسهم، حيث تسهر ذات المصالح بمناسبة التحضير لعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بعد نهاية العطلة الربيعية الذي سينطلق اليوم، على ضمان الانسيابية المرورية عبر الطرقات والتغطية الأمنية اللازمة في محيط المؤسسات المدرسية.

هذه الإجراءات التسهيلية تتمثل في ثكثيف عمليات التأمين والمراقبة في محيط جميع المدارس، الاكماليات والثانويات، إضافة إلى تكثيف الدوريات الراكبة والراجلة في الطرقات التي تعرف حركية كبيرة للمتمدرسين وأهاليهم لضمان تنقلاتهم بكل أريحية وأمان، تهدف هذه التدابير للحد من ظاهرة الاختناق المروري الذي تعرفه أغلب ولايات الوطن ما بعد العطلة، أين تم تعزيز وجود قوات الشرطة في التقاطعات والنقاط السوداء، مع مضاعفة الوجود الشرطي على مستوى نقاط المراقبة والحواجز، وكذا تفعيل دوريات فرق الوقاية المرورية، وهي وحدات متنقلة بواسطة الدراجات النارية والسيارات الخفيفة، لردع كل مخالفي قانون المرور، وتسهيل حركة تنقل المواطنين خاصة فئة سائقي المركبات، هذا وتبقى المديرية العامة للأمن الوطني مجندة ليل نهار من خلال إمكانياتها البشرية والمادية لتحقيق الأمن والطمأنينة للمواطن وحماية ممتلكاته، واضعة في خدمتهم الرقم الأخضر 48 15 وخط شرطة النجدة 17 للتكفل ببلاغاتهم وانشغالاتهم.

منيرة ابتسام طوبالي