نهاية عهد «المعريفة» في استعادة رخص السياقة المصادرة

استخراج وثائق الحالة المدنية عبر الهاتف قبل نهاية 2019

الدفع مقابل منح وثائق إدارية ومعلومات المواطنين للموثّقين

لم يعد بإمكان «المعريفة» أن تلعب دورها في استعادة رخص السياقة المصادرة من قبل القوة العمومية بسبب المخالفات، بعدما باتت الرخص مرقمنة تسيّرها مندوبية وطنية للسلامة المرورية بطريقة آلية، فيما سيصبح بإمكان المواطنين دفع الغرامات المالية المفروضة عليهم جراء سحب رخصهم، إلكترونيا بعد تنصيب قارئات رقمية عبر كامل البلديات شهر ماي المقبل.

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدّين بدوي، أنّ رخصة السياقة الإلكترونية البيومترية، التي شرع في تسليمها رسميا، أمس، جزء من مشروع متكامل لعصرنة الإدارة ستكون متاحة عبر أربع بلديات كمرحلة أولى بالعاصمة، على أن تعمم عبر كافة بلديات العاصمة قبل نهاية جوان وقبل نهاية السنة عبر باقي بلديات الوطن، وذلك تماشيا مع الشباك الإلكتروني في انتظار بطاقة إلكترونية لتسجيل المركبات التي سترى النور بداية سبتمبر القادم.

وكشف الوزير بدوي، الذي كان يعطي انطلاق إصدار رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية، رفقة وزيرة البريد والتكنولوجيات اللاسلكية والرقمنة إيمان هدى فرعون ووزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، بالمركز الوطني للسندات والوثائق البيومترية، بالدار البيضاء، أن مصالحه تهدف إلى بلوغ عهد جديد من الخدمات الإلكترونية، تنفيذا للبرنامج الرئاسي، من خلال تمكين المواطن من الاستفادة من كلّ الخدمات الإدارية عبر بوابة إلكترونية للهواتف الذكية ستوضع على المدى القريب حيز الخدمة، وذلك لتجنيب المواطن عناء التنقّل والانتظار وتنقل الخدمات الإدارية إليه، لافتا إلى أنّ عصر السرعة والتكنولوجيا فرض على السلطات العمومية مضاعفة مجهوداتها. وكشف وزير الداخلية، عن اتفاقية سيم توقيعها قريبا بين مصالحه ومؤسسة بريد الجزائر، تقضي بتسليم الوثائق البيومترية التي يطلبها المواطن له عن طريق البريد.

أكد وزير الداخلية أنّ المعطيات الشخصية التي تتضمنها هذه الوثائق بالغة الخصوصية بالنسبة للمواطنين، تبقى مؤمّنة بحرص شديد، بحيث تمّ تصميمها وفقا للمعايير الدولية من حيث الشكل والخصائص التي تشملها، حيث تبقى من الاختصاص الحصري للسلطة العمومية ولا يمكن الاطلاع عليها إلا لمن خوّله القانون ذلك.

وأعلن الوزير عن إطلاق مناقصات وطنية، الأسابيع المقبلة، لصالح الراغبين في مرافقة مشاريع العصرنة للدفع بعجلة الاستثمار في إطار شراكة الخواص الوطنيين والأجانب، مشيرا إلى أن رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية تمت بشراكة وطنية - خاصة بإدماج وطني 100 بالمائة.

المندوبية الوطنية للأمن في الطرق آلية جديدة لمحاربة إرهاب الطرقات

قال وزير الداخلية إنّ رخصة السياقة الإلكترونية البيومترية تعتبر محطة محورية لتكون أساس الاستراتيجية التي وضعتها الدولة في مجال السلامة المرورية، لاسيما وأن الجزائر تسجّل أرقاما رهيبة في حوادث المرور التي ينجم عنها سنويا 4 آلاف قتيل بمعدّل 11 ضحية في اليوم وعشرات الآلاف من الجرحى والخسائر الاقتصادية التي تفوق 100 مليار دينار سنويا. معلنا أنّ المندوبية الوطنية للأمن في الطّرق، التي سترى النور في القريب العاجل، ستقوم بإعادة تنظيم تدخل السلطات العمومية في ميدان السلامة المرورية، حيث سيعهد لها تنسيق النشاطات المتعلّقة بالتدخل والوقاية والأمن في الطرق مع مختلف المتدخلين لاسيما قطاع النقل ومصالح الأمن والدرك الوطنيين، من خلال تسيير البطاقيات الوطنية لرخص السياقة ومخالفات قواعد حركة المرور وبطاقات ترقيم السيارات وكذا تسيير نظام رخصة السياقة بالنقاط واستغلال وتطوير نظام المعالجة الآلية لمخالفات حركة المرور.

نهاية عهد «الباطل» في منح الوثائق الإدارية لبعض التنظيمات

في سياق منفصل، كشف وزير الداخلية عن اتخاذ المصالح العمومية ميكانيزمات جديدة في تقديم خدمات إدارية للتنظيمات التي تحتاج وثائق من الإدارة، حيث يجري التحضير لسنّ قوانين تتيح للإدارة طلب الدفع مقابل منحها، وهو ما سيتمّ تطبيقه مع الموثقين الذين يحصلون اليوم على شهادات الميلاد الخاصة بزبائنهم مجانا.