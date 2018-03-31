عارضت إبقاء مقعدها شاغرا في أوج أحداث "الربيع العربي"

الجزائر تسعى لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية

بوتفليقة أشاد بصمود دمشق وأرسل مساهل للقاء الأسد

تعمل الجزائر على إعادة عضوية سوريا إلى الجامعة العربية، حيث تبذل مساعي في هذا الصدد رفقة عدد من الدول العربية كالعراق وتونس ومصر، خاصة وأن إعادة دمشق إلى وضعها الطبيعي يمكن أن يسهم إيجابيا في الأزمة التي تدخل عامها الثامن.

ليست هذه المرة الأولى التي نادت فيها الجزائر بإعادة عضوية الجمهورية العربية السورية إلى الجامعة العربية، حيث أكدت أكثر من مرة على ضرورة القيام بهذه الخطوة التي من شأنها أن تسهم إيجابيا في حل الأزمة في هذا البلد، وسط ضغوط بعض الدول العربية التي كانت رافضة لهذا المسعى، وقال وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، "إن الجزائر تربطها علاقات تاريخية مع سوريا وندعو لعودتها إلى الجامعة العربية"، في وقت أكدت فيه أنها تتابع باهتمام تطورات الوضع في دمشق، وعبرت عن أملها في انفراج الأزمة التي تعيشها بلاده.

في السياق ذاته، كشف نائب عراقي عن مساع عراقية جزائرية مصرية وتونسية، لإعادة عضوية سوريا إلى الجامعة العربية، نقلا عن وكالة سبوتنيك الروسية، وقالت الوكالة الإخبارية "المعلومة" العراقية، إن النائب العراقي، جاسم محمد جعفر، كشف عن مساع عراقية عربية حثيثة لإعادة عضوية سوريا في الجامعة العربية، مؤكداً أن إعادة سوريا إلى وضعها الطبيعي سيسهم في استقرار حدود بلاده وتحصينها ضد الهجمات الإرهابية، وقال النائب العراقي، إن "العراق ومصر والجزائر وتونس يدعمون وبقوة عودة سوريا إلى وضعها الطبيعي وإعادة عضويتها في الجامعة العربية"، وأضاف "مصر هي اللاعب الأبرز كونها حليفا قويا مع روسيا وهي من تسيطر إداريا على الجامعة العربية ما يجعل دعمها للملف إيجابياً جداً".

تتزامن المعلومات التي كشف عنها النائب العراقي السالف ذكره مع تحرير الغوطة الشرقية، التي تعد أكبر قلاع المجموعات الإرهابية الممولة من قبل قطر والسعودية وتركيا، على غرار أحرار الشام وفيلق الرحمان وكتائب نور الدين الزنكي، بمساعدة روسية، مع إجبار الإرهابيين على الانسحاب نحو إدلب أين تنتظرهم معركة أخرى مع الجيش السوري والقوات الحليفة له.

يشار إلى أن وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل قام بزيارة إلى سوريا عام 2016، واستقبل من طرف الرئيس السوري بشار الاسد، في زيارة نادرة لمسؤول عربي لدمشق منذ اندلاع النزاع الدامي الذي تشهده البلاد منذ سنوات، وهي الزيارة التي جاءت بعد أخرى قام بها نظيره السوري وليد المعلم.

زين الدين زديغة