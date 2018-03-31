أحزاب إيطالية تحذّر من ارتباطها بشبكات إرهابية

جرائم "الاتجار بالبشر" تنتعش في محور عنابة - سردينيا !

بات محور عنابة - سردينيا من أنشط المحاور الساحلية بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين، حيث تنشط عبره شبكات عابرة للحدود، أنعشت نشاط الجماعات الإجرامية في الاتجار بالبشر في هذه المنطقة البحرية التي تربط الساحل الجزائري بالإيطالي، ووضعت الجزائر في موقف "محرج" أمام الحكومات الأوروبية وكذا منظمات حقوقية غير حكومية.

تكشف الأرقام التي يعلن عنها حراس السواحل للقوات البحرية، بشكل دوري، عن احتلال شواطئ عنابة والقالة المرتبة الأولى وطنيا من حيث عدد ممتطي قوارب الموت في البحر الأبيض المتوسط، وأوقف حراس السواحل فيها أكثر من 400 حراق خلال شهري جويلية وسبتمبر الماضيين، تليها ولاية سكيكدة في الجهة الشرقية مقابل عدة محاولات للهجرة عبر قوارب تقليدية الصنع.

وتمكنت عناصر الدرك الوطني بولاية عنابة، من توقيف شخصين، رجل وامرأة، بحر هذا الأسبوع يعملان على تهريب الشباب عبر قوارب من خلال التنسيق مع منظمي الرحلات للهجرة السرية عن طريق البحر. ووفقا لمعلومات رسمية من مصالح الدرك الوطني، فإنّ القضية تعود بعد لورود معلومات مفادها وجود أشخاص يقومون بتجهيز قوارب خشبية من أجل تهريب الشباب عن طريق البحر، حيث وضع عناصر الدرك نقطة مراقبة وتوقيف السيارة محل المعلومة، التي كان على متنها الرجل والمرأة المشتبه بهما. وأسفرت العملية بعد تفتيشها على ضبط سبعة أكياس من الكوكايين المقدرة بـ 4 غرام وأسلحة بيضاء، كما تم حجز قارب خشبي تقليدي الصنع تم العثور عليه بعد تفتيش منزل المعني.

كانت أحزاب إيطالية قد طالبت حكومتها بعدم منح أكثر من ساعة مكوث واحدة للحراقة الجزائريين الواصلين إلى جزيرة سردينيا، وقدّرت أنه لا يمكن استقبال هؤلاء الجزائريين القادمين على محور عنابة - سردينيا نظرا لما يشكلونه من خطر على الأمن العام وارتكابهم الجرائم والإزعاج بحق المواطنين ولأنها مرتبطة بشبكة إجرامية، وهو منفذ لدخول الإرهابيين إلى أوروبا. ووصفت الأحزاب الايطالية محور الهجرة السرية عنابة - سردينيا بأنه على صلة بشبكات إجرامية، وهذا المنفذ كان قد صنف على أنّه باب لدخول الإرهابيين إلى القارة الأوروبية.

حكيمة ذهبي