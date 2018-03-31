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في عملية نفذتها وحدة من الجيش التونسي

القضاء على قيادي في "جند الخلافة" قرب الحدود مع الجزائر

  01 أفريل 2018 - 16:23   قرئ 52 مرة   0 تعليق   الوطني
القضاء على قيادي في "جند الخلافة" قرب الحدود مع الجزائر

قضت وحدة من الجيش التونسي على قيادي في جماعة ما يسمى "جند الخلافة" التابع لتنظيم "داعش" الإرهابي بمنطقة القصرين شمال غربي البلاد قرب الحدود مع الجزائر، التي تفرض بدورها حصارا على الإرهابيين من حيث التمويل والتجنيد والتسليح وتضيق على تحركاتهم في جبال الولايات الشرقية. 

كشفت وزارة الداخلية التونسية، أمس، عن تمكن وحدة من الحرس الوطني لاحقت مجموعة إرهابية كانت بصدد التسلل إلى التجمعات السكنية ببلدة حاسي الفريد القريبة من جبل السلوم، من القضاء على عنصر إرهابي قيادي، وإصابة آخرين إصابات مباشرة، وأضافت في بيان لها تداولته وسائل إعلام تونسية، أن "قوات الحرس ما زالت تواصل ملاحقة باقي عناصر المجموعة الإرهابية، وتمشيط المنطقة، وتمّ خلال العملية حجز سلاح من نوع شطاي وكمية من الذخيرة"، ولفتت إلى أن هذه العملية "تأتي في سياق مواصلة العملية الاستباقية التي تمّ خلالها القضاء على عنصرين إرهابيين بجهة بن قردان مؤخرا، وبناءً على توفر معلومات لدى إدارة مكافحة الإرهاب مفادها تعمد العناصر الإرهابية التابعة للتنظيم الإرهابي المذكور مداهمة سكان التجمعات القريبة من جبل السلوم من ولاية القصرين".

وعن هوية الإرهابي المقضي عليه، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، العميد خليفة الشيباني، في تصريح للجوهرة أف.أم، أنه في انتظار ما ستحدده التحاليل الجينية لهذا العنصر، تشير معلومات أمنية، إلى أنه يدعى "ش.ال"، وهو إرهابي انضم في سنة 2014 إلى كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب، قبل أن ينشق عنها وينظم لتنظيم جند الخلافة، وشارك في أغلب العمليات الإرهابية على غرار عملية هنشير التلة واستهداف منزل وزير الداخلية الأسبق، وتعرض لدوريات أمنية وعسكرية وعمليات تفخيخ وزرع الألغام في جبال الشعانبي والسلوم وسمامة، وأشار الشيباني إلى أن هذا العنصر كان محل 25 منشور تفتيش من أجل تورطه في قضايا إرهابية.

يذكر أن العملية أسفرت عن إصابة عدد آخر من الإرهابيين الذين يجري تعقبهم، وحجز سلاح من نوع شطاير، 05 مخازن، كمية من الذخيرة ومبلغا ماليا من العملة التونسية.

ورجح الشيباني أن يكون السلاح المحجوز قد استولى عليه الإرهابيون خلال إحدى العمليات، من وحدات الأمن والجيش الوطنيين.

 زين الدين.ز
 

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