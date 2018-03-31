عثر بداخله على مواد غذائية وقنابل

تدمير مخبأ لإرهابيين بتيزي وزو

تواصل قوات الجيش الوطني الشعبي عملياتها النوعية في اجتثاث فلول الإرهاب عبر مختلف ربوع الوطن، حيث دمرت مفرزة للجيش مخبأ لإرهابيين، كما حجزت خمس قنابل تقليدية الصنع وكميات معتبرة من الكيف المعالج.

في ذات السياق، دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بولاية تيزي وزو، مخبأ للإرهابيين يحتوي على خمس قنابل تقليدية الصنع بالإضافة إلى مواد غذائية وأغراض مختلفة أول أمس.

من جهة أخرى، حجزت وحدات مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالنعامة، كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بـ 500 كيلوغرام، وضبط 4212 وحدة من مختلف المشروبات بالوادي، وذلك في إطار محاربة الجريمة المنظمة.

كما حجزت عناصر الدرك الوطني سلاحين ناريين بكل من الشلف وسعيدة، وشاحنة محملة بـ 15 محركا لمختلف أنواع السيارات و1720 وحدة من الألبسة و50 كيسا من الفحم بتمنراست، بالإضافة إلى 253 كيلوغرام من مادة النحاس بوهران.

عبدالله بن مهل