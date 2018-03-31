توقيف موظفين اختلسا أموال عمومية

أوقفت الفرقة الاقتصادية و المالية لأمن ولاية بومرداس إطارين اثنين كانا يقومان باختلاس الأموال مــن شركة تأمين عمومية يعملان بها من خلال تزوير وثائق، حسبما أفاد به اليوم الإثنين مصدر من أمن الولاية.

وأوضح الملازم الأول كريمو تواتي مسؤول خلية الإعلام و الاتصال بأمن الولاية لوكالة الأنباء الجزائرية بأن الإطارين الموقوفين متورطين باستعمالهما لحيل وطرق غير قانونية في عملية الاختلاس حيث كانا يستغلان منصبهما الوظيفي للقيام بتزوير محررات مصرفية وتمكنا من خلال ذلك من اختلاس ما يزيد عن 6 ملايين دج من أموال المؤسسة.

وكشفت التحقيقات حسب نفس المصدر بأن أحد الموقوفين الذي كان يشغل منصب محاسب في المؤسسة كان يقوم في عمله الإجرامي بتزوير الوثائق من خلال نسخ وصولات بنكية و تكوين و إيداع ملفات تتعلق بحوادث مرور مادية وهمية للحصول على تعويض مادي ثم يقوم بإيداع هذه المبالغ المالية في أحد البنوك في نفس اليوم الذي يقوم فيه بعملية الاختلاس.

وتم على إثر ذلك تقديم المتهمين أمام العدالة حسب نفس المصدر بتهم تتعلق ب "اختلاس الأموال و خيانة الأمانة و التزوير في المحررات المصرفية من خلال تكوين ملفات لحوادث مرور مزورة بأسماء زبائن الهدف منه تحرير شيكات بخصوصها".