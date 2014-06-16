في إشارة لـ"الوهابية" و"الشيعة" وردا على من يزعم أن لهم فيها أتباعا بالملايين

محمد عيسى...الجزائر حصنت أبناءها من "البرقع" و"نصف الساق"

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، إنّ الجزائر تفوقت على "نصف الساق" و"البرقع" في إشارة منه إلى "الوهابية" و"الشيعة"، واعتبر أنها استطاعت أن تحصن شبابها من اتباع هذه المناهج، التي وصفها بالدخيلة على المجتمع الجزائري، في ردٍ على بعض من يعرفون بأنهم دعاة المذهب "السلفي" و"الملالي" الذين يدعون أن الملايين من الجزائريين يتبعون منهجهم.

هاجم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أمس، بعض الدعاة الأجانب الذين قال إنهم يزعمون أن لهم أتباع في الجزائر بالملايين على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن المروّجين للفكر "الشيعي" و"السلفي" ينشطون ضمن منظومتين مهيكلتين بما يوحي بأن الأمر يتعدى الأفكار الدينية ويتجاوزه إلى إرادة معلنة في التقسيم، مضيفا أنه من غير المعقول أن تصرف بعض الدوائر ملايين الدولارات خوفا من دخول الجزائريين النار.

وقال محمد عيسى، إن الجزائريين ليسوا بحاجة إلى استيراد أفكار تابعة لمدرسة خارجية حتى يتعلموا كيف يكونوا سنيين، وشدد خلال نزوله ضيفا على "فوروم" الإذاعة الوطنية، على "التصدي لمحاولات تسلل المجموعات الحاملة للفكر الطائفي"، وداعا في نفس الوقت "الجزائريين من أتباع هذا الفكر إلى الرجوع إلى جزائريتهم"، وأضاف أن "الجزائر لها انتماؤها الديني الذي يعود لقرون خلت، ومرجعيتنا الدينية التي لا وجود للفكر التكفيري فيها ليست مجرد مبادئ أقرها الحاكم بل ميراث نقلناه عن علمائنا الأسلاف".

وأمر الوزير الأئمة بالتواجد في الفضاء الافتراضي من أجل مواجهة المد الطائفي لبعض الدعاة الذين قال إنه يزعمون وجود الملايين من الأتباع الجزائريين على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي"، من خلال إنشاء صفحات خاصة بهذه المؤسسات الدينية، يقومون من خلالها بنشر خطبهم ودروسهم فضلا عن الرد على انشغالات المواطنين.

وأكد الوزير أن محاربة الدولة لدعاة التقسيم الطائفي "لا علاقة له بفكرة الهجوم على المخالفين للرأي التي تحاول بعض الأطراف الترويج لها"، كاشفا عن تحضير قطاعه لمقترحات أحكام قانونية تجرم الكراهية سيتم إدراجها خلال المراجعة المقبلة لقانون العقوبات.

أئمة التراويح لا بد أن يستجيبوا للمرجعية الوطنية

عرج الوزير على مسألة الإمامة في صلاة التراويح، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، حيث أكد على أن هؤلاء الأئمة ''يجب أن يستجيبوا للمرجعية الدينية الوطنية، ليفيد بأنهم مجبرين على تجديد الرخصة الممنوحة لهم في هذا الإطار سنويا.

21 ضابطا أمريكيا يطلعون على تجربة الجزائر في محاربة التطرف

أكد على أن الجزائر ستظل بالمرصاد لكل من يستهدف استقرارها ويسعى إلى التشكيك في مرجعيتها الدينية، مشيرا في هذا الإطار إلى تلقيه مراسلة تتعلق بطلب استقبال 21 من كبار الضباط الأمريكيين للاطلاع على تجربة الجزائر ووزارة الشؤون الدينية في اجتثاث التطرف الديني.

الأحمدية حاولت الزج بالجزائر في "الربيع العربي"

كشف وزير الشون الدينية محمد عيسى، عن تقرير سري رفعه أحد سفراء الجزائر بالخارج، يكشف تخطيط الطائفة الأحمدية منذ سنة 2011 للزج بالجزائر في الربيع العربي، مشيرا إلى أنه بفضل يقظة السفير تم منع هذه الطائفة من التغلغل في المجتمع الجزائري.

زين الدين زديغة