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بوعزقي يؤكّد "قدسية" العقار الفلاحي ويتعهّد باستعادة الأراضي غير المستغلة

الدولة استرجعت 300 ألف هكتار في سنتين

  02 أفريل 2018 - 16:42   قرئ 46 مرة   0 تعليق   الوطني
الدولة استرجعت 300 ألف هكتار في سنتين

- الحكومة تتعهّد بالشفافية في توزيع 26 مزرعة نموذجية

- تدابير جديدة لتوفير المواد الغذائية للمواطن في رمضان 

 

وعد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، باسترجاع كلّ العقار الفلاحي العمومي الذي تمّ الاستيلاء عليه أو ذلك الذي وُزّع ولم يستغل، حتى تستعيد الفلاحة إسهاماتها المرجوّة في الاقتصاد الوطني، حيث تم استرجاع 300 ألف هكتار منها منذ التعليمة رقم 108 سنة 2011، كاشفا أنها تسهم اليوم بـ 3 آلاف مليار دينار بعد المخطط المالي من خلال الاستثمار في المزارع. 

تحدّث بوعزقي الذي كان يقدّم بالأرقام عن محاولات الدّولة استرجاع العقار الفلاحي غير المستغل، لأعضاء لجنة الفلاحة والتنمية الريفية بمجلس الأمّة، الإثنين، عن مخطط عبر ثلاث مراحل منذ الثمانينات، من أجل تثمين القطاع الفلاحي ليلعب دوره في الاقتصاد الوطني. وأفاد الوزير أنّ الحكومة عيّنت لجانا ولائية تجوب مناطق الوطن لإحصاء الأراضي الفلاحية غير المستغلّة، والتي مكنت من استعادة 300 ألف هكتار عبر مراحل مختلفة منذ سنوات عديدة.

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أن إجراءات تحويل حقّ الانتفاع إلى حقّ الامتياز، التي فتحت الأبواب للفلاحين من أجل تأمينهم وأراضيهم قد أحصت استفادة 180 ألف فلاح من مجموع 219 ألف مستثمر، أي بنسبة 90 بالمائة، فيما بقيت 9 آلاف حالة معلّقة، وشُكّلت لجان ولائية لدراسة ملفاتها، حيث صدرت شهر ديسمبر الماضي قرارات وزارية مشتركة بين الفلاحة، الموارد المائية والداخلية لمراقبة اللجان.

أكّد بوعزقي أن رئيس الجمهورية جعل من الحفاظ على الأراضي الفلاحية مبدأ راسخا، وهو الأمر الذي دفعه إلى دسترتها وجعلها "مقدّسة" على كافة المستويات. 

26 مزرعة نموذجية مفتوحة للاستثمار ونتعهّد بالشفافية في توزيعها

عرّج الوزير على ملف المزارع النموذجية الذي أثار جدلا واسعا، في حكومة عبد المالك سلال، بعدما اختيرت لها أجود أنواع الأراضي بتوجيهات من السلطات العليا سنة 2011، فقال إنه من مجموع 174 مزرعة استثمر في 17 مزرعة فقط، بعدما كانت في حالة كارثية تفتقر للإمكانيات المادية والبشرية والتجهيزات، وبعد الاستثمار في إطار الشراكة 66/34 بالمائة مع خواص وطنيين باتت تمنح قيمة إضافية وتم إدخالها في المعادلة الفلاحية وباتت اليوم تضيف ما قيمته 300 مليار دينار للخزينة العمومية وفقا لمخطط مالي استثماري. وأفاد بوعزقي أنّ خمس مزارع نموذجية، اكتشفت اللجان الوزارية المحقّقة في هذا الملفّ أنها لم تستوفي الشروط الموضوعة في إطار الشراكة، وهي المزارع التي كثُر حديث عن قيام الدولة باستعادتها في حكومة عبد المجيد تبون الصائفة الماضية. مضيفا أنه يجري حاليا الترويج لـ 26 مزرعة نموذجية بمساحة 135 ألف هكتار، حتى يستثمر فيها خواص، مؤكّدا أن مصالحه تعمل على أن تجرى عملية اختيار المستثمرين في ظروف شفافة ونزيهة لخدمة مستقبل الصناعة الزراعية.

غلق أربع ملبنات باعت "بودرة" الحليب المدعمة لمنتجي الأجبان والياوورت

أعلن وزير الفلاحة أنّ الحكومة تحرّكت لضرب الملبنات وموزّعي الحليب الذين يحوّلون مساره الذي من المفروض أن يكون نحو المواطن، حيث قامت بتشميع أربع ملبنات قبل أيام كانت توجه الحليب المجفّف لغير استعمالاته، حيث أن الحكومة تشتري بودرة الحليب وتبيعها مدعّمة إلى الملبنات على أساس توفيرها للمواطن، لكنّ الأخيرة تقوم ببيعها لمنتجي الأجبان والياوورت. كما تمت معاقبة وإقصاء بعض الموزعين الذين لا يحترمون مسار الحليب الذي حدّدته وزارة التجارة.

من جهة أخرى، أكّد بوعزقي أنّ الحكومة اتخذت تدابير جديدة خلال شهر رمضان المبارك، حيث أضيف 100 محلّ جديد لتلبية حاجيات المواطن.

حكيمة ذهبي

 

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