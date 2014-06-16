الجزائر أول بلد يزوره بعد فوزه بالعهدة الأولى

بوتفليقة يهنئ السّيسي بالعهدة الرئاسية الثانية

هنأ رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم نظيره المصري عبد الفتاح السّيسي بفوزه بعهدة رئاسية ثانية، وجدّد بوتفليقة استعداده خلال هذه المناسبة السعيدة بتعزيز وتقوية علاقات الشراكة بين البلدين الشقيقين.

ويكن عبد الفتاح السيسي للجزائر احتراما كبيرا، بحيث كانت الجزائر المحطة الأولى لأول جولة خارجية قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في 2014.

ويعتبر السيسي الجزائر مفتاح القارة الإفريقية، لأنها تملك علاقات جيدة مع معظم دولها أولا، وتحتل موقعا استراتيجيا متميزا في شمال القارة بحكم توسطها لاتحاد دول الاتحاد المغاربي، حيث ليبيا وتونس في الشرق والمغرب وموريتانيا في الغرب ثانيا، والأهم من ذلك امتلاكها ثروة نفطية وغازية هائلة.

م.ناصر