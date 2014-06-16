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نظام رخص السياقة بالتنقيط هو بديل للنظام العقابي..نايت الحسين: نظام رخص السياقة بالتنقيط هو بديل للنظام العقابي..نايت الحسين:

435 قتيل و4887 جريح حصيلة حوادث المرور خلال شهرين

  02 أفريل 2018 - 17:02   قرئ 30 مرة   0 تعليق   الوطني
435 قتيل و4887 جريح حصيلة حوادث المرور خلال شهرين

كشف مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات أحمد نايت الحسين أن 435 قتيل و4887 جريح هي حصيلة 3543 حادث مرور خلال شهري جانفي وفيفري من العام الجاري، مشيرا إلى تسجيل تراجع طفيف في مؤشرات الأمن المروري بنسبة 1.81 بالمئة في عدد القتلى و1.51 بالمئة في عدد الجرحى مقارنة بالعام الفارط داعيا إلى تكثيف الجهود أكثر فأكثر للحد من إرهاب الطرقات. 

أفاد نايت الحسين في تصريحات صحفية بأن شهري جانفي وفيفري شهدا تراجعا طفيفا في مؤشرات الأمن المروري بنسبة 1.81 بالمئة في عدد القتلى و1.51 بالمئة في عدد الجرحى مقارنة بالعام الفارط، مشيرا إلى أن إحصائيات 2017 التي انتهت بإحصاء 3500 قتيل تعد أفضل النتائج المسجلة في مجال السلامة المرورية مند عقدين من الزمن مذكرا بحصيلة 2015 والتي أسفرت فيها حوادث المرور عن مقتل 4500 شخص.

أوعز المسؤول أسباب تراجع عدد القتلى إلى الحملات التحسيسية والعمل الميداني للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات بصفة دائمة بمشاركة الإذاعة الوطنية ومختلف وسائل الإعلام بمعية مصالح الأمن.

غداة استصدار أول رخصة سياقة بالتنقيط، قال نايت الحسين إن نظام رخص السياقة بالتنقيط هو بديل للنظام العقابي الذي يعتمد على الغرامات الجزافية والسحب الفوري لرخصة السياقة، فالنظام الجديد سيغير النظام المعمول به جذريا من خلال سحب النقاط مع ارتكاب كل مخالفة مع اعتماد سلم تنقيط محدد يراعي حجم وخطورة هذه المخالفات، ومع ذلك يضيف المتحدث فإن للمخالف فرصة استرداد نقاطه بالامتناع عن ارتكاب المخالفات خلال فترة زمنية معينة وإجراء تكوين قصير عبر مراكز متخصصة سيتم اعتمادها في النصوص التطبيقية للقانون.

أما بالحديث عن المندوبية الوطنية للسلامة المرورية، فأبرز مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات أنها ستتكفل بمهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق ومهام المركز الوطني لرخص السياقة لاسيما ما تعلق بجانب التكوين والامتحانات والتمتع بصلاحيات تسيير البطاقيات المتعلقة بالسلامة المرورية كرخصة السياقة والبطاقة الرمادية. 

اعتبر نايت الحسين أيضا أن البطاقية الوطنية للبطاقات الرمادية ستسمح لاحقا برصد المخالفين بطريقة آلية عبر الطرقات كما هو معمول به في البلدان المتطورة لاسيما في حالات الافراط في السرعة المتسببة في وقوع 25 بالمئة من حوادث المرور، مشددا على ضرورة تحيين القانون المتضمن الإشارات المرورية والذي يعود إلى فترة السبعينات بتنصيب إشارات تخضع للمواصفات الدولية خاصة على الطريق السيار شرق-غرب.

بوعلام حمدوش

 

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