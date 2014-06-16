النيابة تلتمس 05 سنوات نافذة في حق متهمي قضية «تالين»

التمست نيابة محكمة تيبازة في جلسة محاكمة استمرت لساعات متأخرة من ليلة الأحد إلى الإثنين، أحكاما تصل إلى 5 سنوات نافذة، فيما سيصدر الحكم يوم الأحد القادم، للفصل فيما بات يعرف بقضية قرية «تالين» بأعالي جبل شنوة المتعلقة بالتعدي على ملكية عقارية.

ويتابع المتهم الرئيسي «م.ح» بجنحة تكوين جمعية أشرار للإعداد لجنحة النصب بممارسة مهنة مرق عقاري دون رخصة والتزوير واستعمال المزور، تشييد بناية داخل تجزئة لم يتحصل لها على رخصة تجزئة، التعدي على ملكية عقارية وبيع قطع أرضية ومخالفة تعرية أراضي غابية بدون رخصة.

في أطوار المحاكمة التمس ممثل النيابة وكيل الجمهورية المساعد بمحكمة تيبازة أحكام 3 سنوات في حق سبعة أشخاص موقوفين يوجدون رهن الحبس المؤقت و5 سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين في حالة فرار منهما المتورط الرئيسي صاحب المشروع المدعو «م.ح».

كما التمست نيابة محكمة تيبازة تثبيت الأمر بالقبض على المتهم الرئيس صاحب المشروع وأحد شركائه مع تسليط غرامة تقد بـ 500 ألف دينار لكل واحد منهما.

وأما باقي المتهمين فوجه لهم قاضي التحقيق تهما تتعلق بجنحة النصب بممارسة مهنة مرق عقاري دون اعتماد وجنحة تكوين جمعية أشرار وجنحة التعدي على ملكية عقارية.

استمعت رئيسة الجلسة القاضية راضية بن غزال إلى أقوال وشهادات جميع الأطراف الذين فاق عددهم 70 ما بين متهم وضحية وشاهد وطرف مدني، رافع دفاع المتهمين عن براءة موكليهم الموضوعين رهن الحبس مستندين في ذلك إلى الوكالة التي بحوزة أربعة منهم والتي تسمح لهم بقوة القانون بتمثيل المتهم الرئيسي في شتى التعاملات معتبرين جنحة تكوين جمعية أشرار لا أساس لها على اعتبار أنه لم يحدث بينهم اتفاق مسبق للإعداد لجنحة ما.

أما المتهمين الثلاثة الآخرين فدافع المحامون عن براءتهم على اعتبار أنهم عمال بسطاء ليست لهم أي مسؤولية في تسيير وإدارة المشروع.