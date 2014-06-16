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20 إلى 30 بالمئة نسبة انتشار حساسية الانف في الجزائر

  03 أفريل 2018 - 11:26   قرئ 35 مرة   0 تعليق   الوطني
20 إلى 30 بالمئة نسبة انتشار حساسية الانف في الجزائر

أكد رئيس الأكاديمية الجزائرية لعلوم أمراض الحساسية ورئيس مصلحة الحساسية بمستشفى رويبة البروفسور مرزاق غرناوط هذا الثلاثاء أن نسبة انتشار مرض حساسية  الأنف في الجزائر تتراوح اليوم بين 20و30بالمئة فيما لم يتجاوز ما نسبته الـ9.5 بالمئة عام 1994

وقال مرزاق غرناوط في برنامج "ضيف الصباح" للقناة  الإذاعية الأولى إن نسبة الحساسية للدواء تتراوح بين 0.7إلى 1.8بالمئة و أن الحساسية تشهد منحى تصاعديا في بلادنا سيما للأطعمة و للدغات الحشرات و المساحيق وذلك لعدة أسباب أهمها تغير نمط ونوعية الغذاء كالمضافات الجديدة التي تحتويها مختلف المنتجات الغذائية إضافة إلى التدخين وكثرة إستخدام الأدوية ما يؤثر سلبا على صحة المستهلكين

 

وأضاف رئيس مصلحة الحساسية بمستشفى رويبة أن المنظمة العالمية للصحة تتوقع إنتشار مرض الحساسية عبر المعمورة بنسبة  50بالمئة في 2050 مشيرا إلى أن هذا المرض يصنف في المرتبة الرابعة على سلم الترتيب العالمي لمختلف الأمراض المنتشرة.

وشدد ضيف القناة الأولى على أهمية الوقاية للتقليص من حدة انتشار هذا المرض إلى جانب تفعيل دور الفاعلين في قطاع التجارة في مجال مراقبة ما يصنع و ما يستهلك  بالوقوف على تدوين مكونات المنتوج على العلبة بطريقة بسيطة وواضحة ومراقبة نسبة كميات السكر والملح والدسم في الصناعة الغذائية مع تفعيل دور المصالح الطبية والاعلام في التحسيس والتوعية. 

وذكر البروفسور مرزاق غرناوط في هذا الصدد بدور الأكاديمية الذي يقتصر على التحسيس وتكوين مستخدمي الصحة وتشخيص الأمراض مشيرا هنا إلى تنظيم يوم دراسي حول أمراض الحساسية في الـ7 أفريل الجاري بولاية سطيف بمشاركة المصالح الطبية المحلية.

 

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