«المحور اليومي» تنشر حصريا خطّة الحكومة لتموين السوق خلال رمضان

خصّصت الحكومة خطّة استثنائية لتموين السوق بالمواد الغذائية طيلة شهر رمضان المبارك، وذلك لتفادي الندرة، وقد شرعت في دراسة السوق مبكّرا منذ شهر جانفي الماضي، لا سيما ما تعلّق بشعب الحليب والخضر والفواكه واللحوم، عبر لجنة مختلطة نصبت خصيصا من أجل ضبط السوق خلال الشهر الفضيل وما بعده وخلال موسم الاصطياف.

ركّزت خطة العمل التي سطّرتها وزارة التجارة والتي اطّلعت «المحور اليومي»، على نسخة منها، على التنسيق بين مختلف المصالح العمومية، التي شكّلت لجنة مختلطة لمتابعة وتسهيل تموين السوق بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، تابعة لوزارة التجارة، وعكفت على عقد اجتماعاتها منذ الشهر الأول من العام 2018. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ودواوين ضبط السوق (الديوان الوطني المهني للحليب) (ONIL) و(الديوان الوطني للخضر واللحوم) (ONILEV) و(الديوان الوطني المهني للحبوب والبقول الجافة) (OAIC) ومصالح الجمارك وكل المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص الذين يستعرضون الإجراءات المتخذة من طرفهم لضمان تموين السوق خلال شهر رمضان وما بعده. وفقا لذات المصدر، فإن اللجنة سجّلت وفرة في المخزونات المتوفرة حاليا، من المواد الأولية الموجهة لصناعة الحليب المبستر المدعّم ومن القمح الصّلب واللين إضافة إلى المنتوجات الفلاحية الموسمية كالخضر والفواكه، ومنتجات اللحوم الحمراء والبيضاء تسمح بتغطية واسعة لاحتياجات المواطنين، خاصة وأن كل المتدخلين سواء المؤسسات الرسمية أو دواوين الضبط أو المتعاملين الاقتصاديين التزموا باتخاذ كل التدابير لأجل ضمان وتوفير المنتوجات الغذائية التي يكثر عليها الإقبال في شهر رمضان. وتعهّدت وزارة التجارة بأن مصالحها لن تدّخر جهدا للسهر على التموين الواسع للسوق بالمنتوجات والحفاظ على استقرار الأسعار، مع إيلاء أهمية قصوى لجودتها ولشروط وضعها للاستهلاك وكذا شفافية ونزاهة المعاملات التجارية، وذلك عبر الملاحظة اليومية للسوق ومتابعة تطوّر الأسعار، كما تعقد اللجنة المختلطة بمساهمة كل المتدخّلين لضبط السوق اجتماعات دورية خلال الشهر الفضيل وما بعده وخلال موسم الصيف الأسعار، للإشارة فإن اجتماعات اللجنة المختلطة وبمساهمة كل المتدخلين لضبط السوق سوف تستمر في الانعقاد إلى ما بعد شهر رمضان وخلال الموسم الصيفي، وتعهّدت بعدم التواني في اتخاذ كل الإجراءات للتكفل بأي اختلالات محتملة لتموين السوق.