شريط الاخبار
«المحور اليومي» تنشر حصريا خطّة الحكومة لتموين السوق خلال رمضان تبعات قرار إلغاء رخص الاستيراد تُخيم على منتدى الأعمال الجزائري-الإسبانيت الجزائريون مصدومون من «شعبوية» ناخبهم الوطني السماح باستيراد 60 مادة مجددا وحظر 40 منتوجا الحكومة تشرع في حملة لإقناع رجال الأعمال بالمشاركة في المعرض الدولي ارتفاع جديد لأسعار النفط في السوق الدولية ما بين 20 و30 بالمائة من الجزائريين يعانون من حساسية الأنف "جازي" الراعي الرئيسي للطبعة السادسة من القمة الإفريقية حول الأمن الإلكتروني سيدة تسرق مجوهرات بقيمة 800 مليون سنتيم من أهل زوجها بالدار البيضاء تأجيل محاكمة المغربية التي نشرت بلاغا كاذبا بوجود قنبلة بطائرة أويحيى: إجراءاتنا الاقتصادية ظرفية والإسبان تفهموا وضعنا 15 ألف طبيب مقيم يتحدون حسبلاوي ويقررون مواصلة الإضراب هامل يشرف على افتتاح أيام الطب الجراحي الـ11 للأمن الوطني النقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية تناشد مساهل هذه المواد ستغيب عن موائد الجزائريين في رمضان! خسائر بالملايير يتكبدها فلاحو الجنوب! الحكومة مطالبة بانتهاج خطط الحكومات العلمانية لتوفير المنتوج الحكومة تبحث تدابير مبكرة لضمان رمضان آمن للجزائريين الرابطة تبعد المدرب عباس إلى غاية أكتوبر المقبل إضراب وطني تشنّه النّقابات المستقلة لمختلف القطاعات اليوم بونجاح يواصل تألقه ويتصدر قائمة الهدافين ليستر يحدد سعر تسريح محرز بـ 68 مليون أورو بانوح يعوض بن عياد وبن شيخة يفكر في تغييرات "خلّيه يعوم" لمقاطعة السردين الذي فاق سعره 700 دينار للكيلوغرام اهتمام أمريكي باقتحام مجال صناعة السيارات في الجزائر الدولة استرجعت 300 ألف هكتار في سنتين بوتفليقة يهنئ السّيسي بالعهدة الرئاسية الثانية النيابة تلتمس 05 سنوات نافذة في حق متهمي قضية «تالين» «الكلاسيكو» يحبس الأنفاس قبل صدام الكأس المؤسسة العسكرية تشيد بالخدمة الوطنية 34 يوماً مدة إقامة الحجاج الجزائريين هذا الموسم المرجعية الجزائرية تشكل 80 بالمائة من المقررات الدراسية في قطاع التربية الأطباء المقيمون يفصلون اليوم في قرار مواصلة الإضراب من عدمه «نطالب أويحيى بتسوية وضعية موظفي «كناس» من حاملي الماستـر» حسبلاوي يشدّد على ضرورة «ضبط» ممارسات الصحة العمومية والخاصة مكتتبو «إقامة سيرتا» بزواغي يعودون للاحتجاج بقسنطينة أسعار النفط ترتفع وسلة مزيج برنت عند الـ 70 دولارا إيفاد لجان تحقيق إلى بلديتي آيت يحيى موسى وتميزارت بتيزي وزو توقيف 3 أشخاص مشتبه بهم في قضايا مختلفة 5800 مليار سنتيم ديون سونلغاز لدى زبائنها
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. «المحور اليومي» تنشر حصريا خطّة الحكومة لتموين السوق خلال رمضان

لجنة مختلطة بين وزارات الفلاحة، التجارة والدواوين لضبط السوق

«المحور اليومي» تنشر حصريا خطّة الحكومة لتموين السوق خلال رمضان

  03 أفريل 2018 - 15:32   قرئ 23 مرة   0 تعليق   الوطني
«المحور اليومي» تنشر حصريا خطّة الحكومة لتموين السوق خلال رمضان

خصّصت الحكومة خطّة استثنائية لتموين السوق بالمواد الغذائية طيلة شهر رمضان المبارك، وذلك لتفادي الندرة، وقد شرعت في دراسة السوق مبكّرا منذ شهر جانفي الماضي، لا سيما ما تعلّق بشعب الحليب والخضر والفواكه واللحوم، عبر لجنة مختلطة نصبت خصيصا من أجل ضبط السوق خلال الشهر الفضيل وما بعده وخلال موسم الاصطياف. 

ركّزت خطة العمل التي سطّرتها وزارة التجارة والتي اطّلعت «المحور اليومي»، على نسخة منها، على التنسيق بين مختلف المصالح العمومية، التي شكّلت لجنة مختلطة لمتابعة وتسهيل تموين السوق بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، تابعة لوزارة التجارة، وعكفت على عقد اجتماعاتها منذ الشهر الأول من العام 2018. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ودواوين ضبط السوق (الديوان الوطني المهني للحليب) (ONIL) و(الديوان الوطني للخضر واللحوم) (ONILEV) و(الديوان الوطني المهني للحبوب والبقول الجافة) (OAIC) ومصالح الجمارك وكل المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص الذين يستعرضون الإجراءات المتخذة من طرفهم لضمان تموين السوق خلال شهر رمضان وما بعده. وفقا لذات المصدر، فإن اللجنة سجّلت وفرة في المخزونات المتوفرة حاليا، من المواد الأولية الموجهة لصناعة الحليب المبستر المدعّم ومن القمح الصّلب واللين إضافة إلى المنتوجات الفلاحية الموسمية كالخضر والفواكه، ومنتجات اللحوم الحمراء والبيضاء تسمح بتغطية واسعة لاحتياجات المواطنين، خاصة وأن كل المتدخلين سواء المؤسسات الرسمية أو دواوين الضبط أو المتعاملين الاقتصاديين التزموا باتخاذ كل التدابير لأجل ضمان وتوفير المنتوجات الغذائية التي يكثر عليها الإقبال في شهر رمضان. وتعهّدت وزارة التجارة بأن مصالحها لن تدّخر جهدا للسهر على التموين الواسع للسوق بالمنتوجات والحفاظ على استقرار الأسعار، مع إيلاء أهمية قصوى لجودتها ولشروط وضعها للاستهلاك وكذا شفافية ونزاهة المعاملات التجارية، وذلك عبر الملاحظة اليومية للسوق ومتابعة تطوّر الأسعار، كما تعقد اللجنة المختلطة بمساهمة كل المتدخّلين لضبط السوق اجتماعات دورية خلال الشهر الفضيل وما بعده وخلال موسم الصيف الأسعار، للإشارة فإن اجتماعات اللجنة المختلطة وبمساهمة كل المتدخلين لضبط السوق سوف تستمر في الانعقاد إلى ما بعد شهر رمضان وخلال الموسم الصيفي، وتعهّدت بعدم التواني في اتخاذ كل الإجراءات للتكفل بأي اختلالات محتملة لتموين السوق.
حكيمة ذ.
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات