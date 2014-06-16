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ستدعم الإنتاج المحلي بـ800 ألف قطعة سنويا في مرحلة أولى

بلاي مود العالمية تقتحم السوق الجزائرية بمشروع لإنتاج الأحذية والملابس قريبا

  03 أفريل 2018 - 20:30   قرئ 16 مرة   0 تعليق   الوطني
بلاي مود العالمية تقتحم السوق الجزائرية بمشروع لإنتاج الأحذية والملابس قريبا

من المنتظر أن تشرع الشركة العالمية  بلاي مود  في إنتاج ملابس وأحذية ذات ماركات عالمية من بينها  نايك ،  أمبرو  وغيرها من العلامات التجارية، باقتحامها للسوق الجزائرية والاستثمار في تصنيع منتجات ذات جودة ومعايير عالمية، بما يوفر آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، ويرفع من الإنتاج المحلي بـ800 ألف قطعة سنويا في مرحلة أولى والتوجه نحو التصدير لأوروبا وإفريقيا مستقبلا، بما يخفض من فاتورة استيراد هذه المنتجات. 

يأتي ميلاد هذا المشروع لأول مرة بالسوق الجزائرية بعد أن تم توقيع تراخيص الإنتاج مع كل من  أمبرو ،  كويك سيلفر ، و بيب جين لندن ، إضافة إلى  ديفاكتو  و  ايكو أن ال تي دي ، حيث سيتم توفير منتجات العلامات السابق ذكرها من ملابس وأحذية ذات ماركات عالمية بالسوق الجزائرية وتقريبها للزبون الجزائري بمنتجات توافق المعايير الدولية.

كشف بيان المجمع الذي تحوز  المحور اليومي ، على نسخة منه، عن إنتاج  800ألف وحدة سنويا في مرحلة أولى، موضحا بأن موقع الوحدة الإنتاجية التي تتعدى مساحتها 15000 م تقع في المنطقة الصناعية  فرناكا  بولاية مستغانم، حيث تعتبر الولاية نقطة استراتيجية للتبادلات التجارية مع جنوب أوروبا وافريقيا في ظل مساعي المجمع بالتصدير مستقبلا نحو هذه القارات.

أوضح البيان نفسه أن المشروع سيجهز بأحدث التكنولوجيا في مجال صناعة الملابس والأحذية والذي خصص له مبلغ مالي يفوق 900 مليون دينار جزائري، وذلك تلبية لمعايير الجودة العالمية، إذ يهدف المشروع إلى تعزيز القوة الإنتاجية والاقتصادية للغرب الجزائري لاسيما ولاية مستغانم، من خلال خلق أزيد من 320 منصب شغل مباشر و1500 وظيفة غير مباشرة.  

مريم سلماوي

 

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