خلال الثلاثي الرابع لـ 2017

2.6 بالمائة نسبة نمو الإنتاج الصناعي في القطاع العمومي

سجل الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي نموا بـ2.6 في المائة، خلال الثلاثي الرابع من 2017، بتحديد متوسط التغير السنوي عند 2.3 بالمائة في 2017 مقارنة بـ 2016.

جاء هذا الارتفاع ـ حسب الديوان الوطني للإحصائيات ـ مدفوعا أساسا بقطاعات مواد البناء وصناعات الخشب والورق والصناعات الغذائية. وارتفع الإنتاج في مجال الطاقة بـ 4.5 في المائة خلال الثلاثي الأخير من 2017، بتحديد متوسط التغير السنوي عند 7.1 في المائة طيلة سنة 2017 مقارنة بالعام الذي سبقه، غير أنه لوحظ انخفاض في إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي بـ 5.6 في المائة خلال الثلاثي الرابع من 2017. من ناحية أخرى، تم تجسيد نمو ملموسا في مجال التنقيب عن النفط الخام خلال الثلاثي الرابع بزيادة بلغت 4.6 في المائة. لكن على مدى سنة 2017، سجل التنقيب عن النفط الخام نموا متوسطا سلبيا بـ -2 في المائة. وبالنسبة لنشاط تمييع الغاز الطبيعي، فقد كان يتميز بنمو ملموس وهذا ابتداء من الثلاثي الثاني من 2017، فيما اتضح الارتفاع خلال الثلاثي الرابع بـ 3.2 في المائة ونمو متوسط سنوي إيجابي أيضا بـ3.2 بالمائة في 2017 مقارنة بـ 2016. وبالنسبة للقطاعات الأخرى، فكان النمو الأقوى في الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي في شعبة مواد البناء بـ 10.2 في المائة خلال الثلاثي الرابع من 2017، بتحديد متوسط التغير السنوي عند 5.5 بالمائة في 2017. وعرفت أيضا صناعة الخشب والورق أيضا انتعاشا ملموسا بـ 8 في المائة خلال الثلاثي الأخير من 2017، بارتفاع متوسط سنوي بلغ 11.8 في المائة مقارنة بـ 2016 ونشاط صناعات الأثاث يؤثر بشكل واسع على هذه النتائج مسجلة ارتفاعا بقرابة 62 في المائة، في حين أن تحويل الورق سجل أيضا ارتفاعا ب 13.6 في المائة خلال الثلاثي الرابع من 2017. أما بالنسبة لصناعات الحديد والصلب والمعادن والميكانيك والكهرباء ولإلكترونيك فقد سجلت انتعاشا ملموسا في الإنتاج خلال الثلاثي الرابع من 2017 بمعدل بلغ 6.2 في المائة. وساهمت عدة نشاطات في هذه النتائج، خاصة صناعة البضائع الوسيطة المعدنية، والميكانيك والكهرباء (+2 في المائة) خلال الثلاثي الرابع. لكن خلال سنة 2017، فإن التغيير السنوي للإنتاج في مجال للصناعات الحديد والصلب، المعادن، الميكانيك، الكهرباء ولإلكترونيك انخفض بـ 6.3 في المائة. وبخصوص الصناعات الغذائية قفز الإنتاج إلى 4.8 في المائة خلال نفس الفترة، بتحديد متوسط التغير السنوي عند 7 في المائة مقارنة بـ 2016. هذا التوجه ملموس في نشاط أعمال الحبوب الذي سجل أداء بـ 14.1 بالمائة وزيادة بـ 13 في المائة بالنسبة لنشاطات صناعة المنتجات الغذائية الموجهة للحيوانات خلال الثلاثي الرابع من السنة الماضية. أما البضائع الوسيطة للجلود فتابعت الاتجاه التصاعدي بتسجيل معدل بـ 7.7 في المائة خلال الثلاثي الرابع. كما سجلت الصناعات الكيميائية انتعاشا طفيفا بـ 0.2 في المائة خلال نفس الثلاثي بتحديد معدل سنوي متوسط بـ 8.7 بالمائة في 2017. وتميز مجال الكيمياء العضوية القاعدية بانتعاش ملموس (+21.6 في المائة) وصناعة الطلاء (2.3 بالمائة) وصناعة الصمغ الاصطناعي ومواد البلاستيك (+4.4 بالمائة). وبالمقابل سجلت المناجم والمحاجر انخفاضا بـ 12.6 في المائة خلال الثلاثي الرابع من 2017 وركودا بقرابة 10 في المائة خلال 2017. وحسب النشاطات، استخراج حجر الطين والرمل تأثر بصفة واسعة بهذا التوجه مسجلا تباينا سلبيا خلال الثلاثي الرابع (-16 في المائة). من جهة أخرى، عرف استخراج المعادن والمواد المعدنية إنتاجا منخفضا بـ 48.7 بالمائة خلال الثلاثي الرابع. وتم ملاحظة زيادة في استخرج معدن الحديد (+14.7 بالمائة) والملح (+7.7 بالمائة) خلال الثلاثي الرابع من 2017. أما صناعة النسيج، فسجل إنتاجها انخفاضا بـ 2.8 بالمائة خلال نفس الثلاثي لكن بزيادة نسبتها 1.6 بالمائة خلال 2017. نفس التوجه السلبي في مجال صناعة الجلود أين تراجع الإنتاج بـ 1.3 بالمائة خلال الثلاثي الرابع، بتحديد متوسط التغير السنوي بمتوسط سلبي بلغ -9.5 خلال 2017.