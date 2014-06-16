كاتبة الدولة الإسبانية: إجراءات الحكومة لا تساعدنا وقَدِمنا لتعويضها بالاستثمار

تبعات قرار إلغاء رخص الاستيراد تُخيم على منتدى الأعمال الجزائري-الإسبانيت

خيّمت تبعات قرار إلغاء رخص الاستيراد من طرف الحكومة الجزائرية، على الدورة الـ7 للاجتماع الثنائي الجزائري-الإسباني الرفيع المستوى، بالرغم من تصريحات المسؤولين الذين أكدوا على أنّ هذا القرار لن يقف عائقاً أمام إرادة الطرفين في تعزيز العلاقات بينها.

غازل وزير الصناعة يوسف يوسفي أمس، رجال الأعمال الإسبان، بمناسبة انعقاد الدورة السابعة للاجتماع الثاني الجزائري-الإسباني، عبر إصلاحات قانون الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، مؤكداً أنّ المؤسسات الجزائرية ستدعم المؤسسات الإسبانية من أجل الوصول إلى أهداف هذا المنتدى وتطلعات البلدين في تعزيز حجم المبادلات الاقتصادية بينهما.

بلغة الأرقام استعرض يوسفي حجم المبادلات الاقتصادية بين الجزائر وإسبانيا خلال سنة 2017، مؤكداً بأنّ اسبانيا هي المتعامل الخامس للجزائر والزبون الثالث لها بتبادلات تعادل 7 ملايير أورو، منها 4.6 مليار أورو واردات و2.4 مليار أورو صادرات جزائرية 95 بالمائة منها نفط، مشيراً إلى أنّ الحكومة الجزائرية تسعى إلى تنويع الاقتصاد بالموازاة مع تبنيها لسياسة ترشيد النفقات بهدف ضبط التوازنات المالية للبلاد، التي تأثرت بسبب الأزمة البترولية من خلال إعداد خطة للاستثمار تشمل العديد من المجالات على غرار الفلاحة، تكنولوجيا الإعلام والاتصال، الميكانيك، النسيج وصناعة السيارات. وقد وصف يوسفى العلاقات الاقتصادية بين البلدين بالمتنوعة، داعيا رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم الإسبان إلى بذل المزيد من المجهودات من أجل الرقي بهذه العلاقة إلى حجم تطلعات وأهداف البلدين قائلا ندعو ممثلي البلدين إلى التركيز على شراكة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مؤسسات جديدة .

من جهتها، لم تُخفي كاتبة الدولة الإسبانية المكلفة بالتجارة ماريا ليزا كونسيلا، تأثير قرار الحكومة الجزائرية بإلغاء رخص الاستيراد على الاقتصاد الإسباني، حيث قالت رخص الاستيراد لا تُساعدنا وجئنا إلى هنا من أجل تعويضها باستثمارات أخرى ، مؤكدة بأن صادرات إسبانيا تراجعت خلال سنة 2017 بنسبة 11 بالمائة بسبب هذا القرار الذي ألقى بتأثيره مباشرة على صادرات إسبانيا. واعترفت المتحدثة بالأزمة الكبيرة التي تعيشها بلادها خلال السنوات الأخيرة، معتبرة أنّ هذه الأخيرة حتمت على الحكومة البحث عن مصادر واستثمارات أخرى خارج البلد.

وأفادت كاتبة الدولة أنّ اسبانيا اطلعت جيداً على مخطط عمل الحكومة الجزائرية، وهو الأمر الذي دفعها إلى التواصل مع الجزائر من أجل مرافقتها في تطبيق هذا المخطط، لاسيما في بعض المجالات التي تملك فيها إسبانيا الخبرة على غرار النقل والطاقات المتجددة. وقد سلطت المتحدثة الضوء على المؤسسات الإسبانية التي تنشط في الجزائر، البالغة 450 مؤسسة تُدير 60 مشروعاً في مختلف المجالات وتوظف أزيد من 3600 جزائري، باستثمارات بلغت 3.7 مليون أورو، مؤكدة أنّ اسبانيا أجرت 135 ألف عملية تصدير إلى الجزائر معظمها يتعلق بالبلاستيك والمنتجات الغذائية والميكانيك. للتذكير تعاني صناعة الخزف والسيراميك في اسبانيا ركوداً كبيراً في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد وقف الجزائر واردتها من إسبانيا باعتبارها خامس دولة عالميا من حيث حجم الواردات من مادتي الخزف والسيراميك.

عبد العلي بوطيش