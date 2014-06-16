«خليها تصدي» تعجّل برحيل بن مرادي و»تسلّط» ولد علي يوقعه في «الفينيش» الأخير

«فرصة أخرى» لوزراء أثاروا سخط الجبهة الاجتماعية

بن غبريت تعزّز وجودها في السلطة وتحظى بالثقة مرة أخرى

واكب التعديل الحكومي الذي أحدثه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على تشكيلة الجهاز التنفيذي أمس، الأحداث التي عرفتها عدة قطاعات الوزارية، بدءا بحملات المقاطعة مرورا بالهزات التي يعيشها قطاع الشباب والرياضة، وأبان أنّ الرئيس أعطى وقتا إضافيا للوزراء الذين تشهد قطاعاتهم احتجاجات واسعة للجبهة الاجتماعية، مع معالجة المشاكل بالحوار، كلّ ذلك مع تجديد الثّقة في الوزير الأوّل أحمد أويحيى.

بخلاف القراءات التي كانت تُبنى على تسريبات وغيرها، تمسّك الرئيس بوتفليقة، بأحمد أويحيى لقيادة قاطرة الجهاز التنفيذي واستكمال مسار الإصلاحات الاقتصادية التي شرع فيها منذ طرح مخطط عمل الحكومة. ورغم الانتقادات التي وجهها معارضون لأويحيى، إلا أنّ الظاهر أنّ الرئيس متمسّك به، واكتفى بتعديلات طفيفة في تشكيلة الحكومة، شملت أربعة قطاعات لا تكتسي حساسية، ظهر أنها تأثّرت بالجوّ العامّ الذي ساد الساحة الوطنية، بدءا بوزارة التجارة التي استهدفتها حملات المقاطعة التي أطلقها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعرفت انتشارا واسعا بعد استجابة المواطنين لها. كما شمل التعديل وزارة السياحة والصناعات التقليدية، بدا وكأنه دفع باتّجاه تطوير هذا القطاع، الذي تعوّل عليه الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وظهر اقتراح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، في التعديل الحكومي، من خلال إنهاء مهام وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، الذي لا تجمعه علاقة «ودّ» مع «طبيب» الأفلان، وظهر أنّ طرح ابن المدية محجوب بدّة خلال اللقاءات الرسمية التي ينظّمها ولد عباس، كان تمهيدا لردّ الاعتبار للرجل، الذي قيل سابقا إنّ إنهاء مهامه بموجب حكومة أويحيى، كان بطلب من هذا الأخير، رغم نشاطه المكثّف خلال الأشهر الثلاثة التي قضاها إلى جانب عبد المجيد تبون، الوزير الأول السابق، لاسيما حملته المضادة على وكلاء السيارات والمصانع المقامة وشروعه في القيام بحملات تحقيق على مستواها.

وأبان التعديل الحكومي عن تفضيل رئيس الجمهورية الاستقرار في الوزارات السيادية، فلم يشمل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، التي جدّد الرئيس فيها الثقة من خلال شخص نور الدين بدوي، للمرة الثالثة، بعد حكومتي تبون وأويحيى، السنة الماضية. إلى جانب وزارتي الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والعدل، اللتين ما زالتا في حوزة «الأفلان»، إضافة إلى وزارة المالية التي جددت فيها الثقة في «المحاسب» عبد الرحمان راوية. اللافت في التعديل الوزاري أنه استثنى وزارات شهدت غليان الجبهة الاجتماعية فيها، على غرار الصحة والتعليم العالي، حيث بدا كأنّ الرئيس أراد استكمال مسار الحوار الجاري بين ممثلي نقابات القطاعين والوزارات الوصية، وإبعادهما عن التشويش مع الحفاظ على اسمي الوزيرين. كما يلفت في كلّ تغيير حكومي أو حتى حكومة جديدة، الثقة التي تحظى بها وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث جدد فيها الثقة مرة أخرى، وهي التي تحظى إلى جانب ذلك بدعم كلّي من «التكتل الرئاسي» ممثلا في حزبي الأفلان والأرندي.