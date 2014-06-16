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شمل أربع حقائب وزارية

بوتفليقة يجري تعديلا حكوميا جزئيا

  04 أفريل 2018 - 15:49   قرئ 22 مرة   0 تعليق   الوطني
بوتفليقة يجري تعديلا حكوميا جزئيا

أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعديلا حكوميا جزئيا أمس، شمل وزارات الشباب والرياضة والتجارة والسياحة والصناعة التقليدية وكذا العلاقات مع البرلمان، بعد استشارة الوزير الأول، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. 

قرر رئيس الجمهورية تعيين والي بجاية محمد حطاب وزيرا للشباب والرياضة، خلفا للهادي ولد علي الذي استدعي لمهام أخرى، وقد تم تعيين حطاب وزيرا للقطاع بعد النتائج التي حققها على مستوى الولاية التي كان على رأسها، على غرار تسليم مقاطع من الطريق السريع على مستوى الولاية الرابط بالطريق السيار شرق-غرب.
خلف في هذا التعديل الوزاري الجزئي الذي شمل أربعة حقائب وزارية، سعيد جلاب مدير التجارة الخارجية، محمد بن مرادي، على رأس وزارة التجارة التي يعول عليها للتحكم أكثر في عمليات الاستيراد ومراقبة السوق، خاصة أن العمل برخص الاستيراد أو قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد ساهم في تخفيض فاتورة الواردات، دون نسيان ملف تركيب السيارات وأسعارها التي فاقت كل التوقعات، حيث يقع على عاتقها أيضا التحكم فيها رفقة وزارة الصناعة.
والتحق والي تيسمسيلت عبد القادر بن مسعود بوزارة السياحة والصناعات التقليدية، خلفا لحسن مرموري الذي لم يعمر طويلا فيها، وقد شغل الوزير الجديد عدة مهام من بينها رئيس دائرة بتمنراست وغليزان وأمينا عاما لعين تيموشنت. ويبدو أن السلطات أرادت أن تعطي دفعا جديدا لهذا القطاع الذي يعول عليه كثيرا لتعويض مداخيل البلاد جراء انهيار أسعار النفط لأقل من النصف، في الوقت الذي فشلت فيه جل الخطط التي تم اعتمادها من قبل للنهوض بهذا القطاع الذي تحقق من خلاله دول جارة عائدات مالية معتبرة جدا على غرار تونس، رغم أن الجزائر تزخر بإمكانات هائلة تؤهلها لتكون قطبا سياحيا في المغرب الكبير وشمال إفريقيا. غادر الطاهر خاوة مبنى وزارة العلاقات مع البرلمان ليخلفه محجوب بدة، علما أن الأخير كان نائبا عن حزب جبهة التحرير الوطني، وشغل منصب رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني خلال العهدة السابقة، وأيضا وزيرا للصناعة والمناجم لنحو ثلاثة أشهر فقط، أي خلال فترة تقلد الوزير الأول عبد المجيد تبون للحكومة خلال العام الماضي.
زين الدين زديغة
 

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