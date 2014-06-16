محمد طاب تنتظره تحديات كبيرة لإعادة الجزائر إلى الواجهة

ولد علي... 33 شهرا من الإخفاقات والمهازل الرياضية

انتهى أمس رسميا عهد «الإخفاقات» و»المهازل» التي تصدرت المشهد الرياضي الجزائري لـ 33 شهرا كاملا، بإخراج وسيناريو وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، الذي تمت تنحيته أمس، وتنصيب والي بجاية محمد حطاب خليفة له.

طالما انتظر متتبعو الرياضة الجزائرية بشغف إنهاء مهام الوزير ولد علي، الذي عرفت الرياضة الجزائرية في عهدته التي انطلقت يوم 24 من شهر جويلية 2015 العديد من الانتكاسات سواء محليا أو قاريا أو حتى دوليا، غير أن ولد علي بقي في مكانه إلى غاية التعديل الحكومي الجديد الذي أعلنه أمس، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والذي حمل خبرا سارا للأسرة الرياضة مفادها «نهاية عهد ولد علي»، وهو الأمر الذي جعل الرياضيين يتفاءلون خيرا، لاسيما أن الوزير دخل في صراعات كثيرة مع الواقفين على المنظومة الكروية، وكان وراء رحيل رئيس الفاف السابق محمد روراوة وتزكية خليفته خير الدين زطشي الذي نصّب رابح ماجر مدربا للمنتخب الوطني في زمن الرداءة، وراح ولد علي يتخذ قرارات ارتجالية بإقالته عدة مسؤولين في مختلف الاتحاديات وتعيينه أسماء اختارها هو شخصيا، ومما لا يختلف عليه إثنان فإن الرياضة الجزائرية عرفت في عهدة ولد علي أسوأ اللحظات، وسجل الرياضيون الجزائريون أسوأ نتائجهم في التاريخ، سواء تعلق الأمر بالأولمبياد أو مختلف المحافل الرياضية في جميع الاختصاصات، وحتى منتخب كرة اليد الذي طالما صنع أفراح الجزائر تراجعت نتائجه في حقبة ولد علي وغاب عن نسختين متتاليتين لكأس العالم، والأكثر من ذلك إن منتخب كرة اليد بصم مؤخرا على ثاني أسوأ مشاركاته في كأس أمم إفريقيا منذ بداية مشاركته في البطولة سنة 1976، وكان أول حضور سلبي للخضر وعجزهم عن المرور حتى إلى الدور نصف النهائي منذ نسخة تونس 2006، لما ودعوا البطولة القارية من الدور الثاني.

بيراف الرجل اللغز الذي عجز ولد علي عن زحزحته

انتصر وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي في جميع صراعاته مع مسؤولي الرياضة الجزائرية، إلا أنه عجز في المقابل عن زعزعة رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى بيراف الذي وقف كالشوكة في حلق ولد علي، ولم يخف رئيس «الكوا» ارتياحه لقرار رئيس الجمهورية، القاضي بإنهاء مهام ولد علي، عندما أكد قائلا: «قرار رئيس الجمهورية يجب علينا احترامه، وهو رشيد لأنه يُتابع كل شيء». ورغم احتقان العلاقة بين الرجلين إلا أن بيراف أكد احترامه لولد علي كشخص وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة، مشيرا إلى أنه لا يكن أي ضغينة للوزير الأسبق، لاسيما أن كلاهما يعملان على تشريف الراية الوطنية.

محمد لمين صحراوي