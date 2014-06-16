بعد تقاعد 7 ألاف موظف وإدماج 430 ناجح في المسابقة

1645 متربص باتصالات الجزائر يطالبون بالتوظيف

ينتظر 1645 متربص باتصالات الجزائر اختلفت مدة تربصهم من 18 شهرا إلى 36 شهرا التفاتة جدية من قبل الجهات الوصية من أجل توظيفهم على مستوى مختلف المديريات، خاصة بعد قرار وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات الرقمية بإدماجهم بالقطاع وذلك بعد تقاعد 7 آلاف موظف على المستوى الوطني وإدماج 430 ناجح في المسابقة.

في خطوة إيجابية رحب بها المتربصون باتصالات الجزائرجاء قرار وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات الرقمية بإدماجهم بالقطاع، بعد تقاعد ازيد من 7 آلاف موظف بمختلف المديريات مما يفتح باب التوظيف أمام المتربصين الذين تجاوز عددهم الـ1645 هدفهم التوظيف، مما سيسمح لهم بضمان مكان بإحدى المديريات، حيث تقاعد المئات من العمال بعد صدور قرار الحكومة بتوقيف التقاعد النسبي، الامر الذي أدى إلى تسجيل عجز بالقطاع يستوجب توظيف المتربصين في اقرب وقت بالنظر الى خبرتهم بالمجال خاصة بعد تصريحات وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات الرقمية التي كانت بمثابة الفرصة الحقيقية لهم من اجل ادماج في القطاع والعمل على دخول عالم الشغل من بابه الواسع، غير أن القرار ولحد الساعة لم يشمل أي متربص على المستوى الوطني، وهو ما جعلهم يرفعون مطلبهم مجددا عبر العديد من المواقع الاجتماعية وكذا المجموعات من أجل الضغط على المديريات العامة لضمان مكانهم بالقطاع والتعجيل في تطبيقه باعتبار أن لهم الأولوية في ذلك، وبعد أيضا ادماج 430 ناجح في مسابقة التوظيف لسنة 2015 تم استدعاؤهم هذه السنة على غرار بجاية، سعيدة وولايات أخرى وبالحديث مع بعض المتربصين أكدوا لنا أن لقاءاتهم المتكررة مع العديد من المسؤولين بمختلف المديريات، ابانت عزم الجهات الوصية على توظيفهم خلال الفترة القادمة خاصة وأنهم صرحت سابقا على أن عملية الادماج ستنطلق بداية من شهر افريل وهو ما يعزز حظوظهم في الظفر بمنصب بهذه المديريات.

أمينة صحراوي