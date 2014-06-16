تتعلق بدعم مجالي التكوين والتعاون

"دي. جي. أس. أن" توقع اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة

وقعت المديرية العامة للأمن الوطني اتفاقية تعاون وشراكة مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تقضي أساسًا بدعم مجالي التكوين والتعاون في المجال الطبي والطب الجراحي.

خلال مجريات افتتاح فعاليات الأيام الطبية والجراحية للأمن الوطني، قام مراقب الشرطة بوأحمد أبوبكر، مدير الصحة، النشاط الاجتماعي والرياضات بالمديرية العامة للأمن الوطني، ممثلا للواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، والبرفيسور محمد الحاج، مدير الصحة وإصلاح المستشفيات بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، صبيحة الثلاثاء 03 أفريل 2018، بمقر مركز التكوين التقني المتواصل للأمن الوطني بحيدرة، على توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والمديرية العامة للأمن الوطني، التي تقضي أساسًا بدعم مجالات التكوين والتعاون في المجال الطبي والطب الجراحي في الأمن الوطني.

تندرج هذه الاتفاقية في إطار حرص قيادة المديرية العامة للأمن الوطني وعلى رأسها السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني على تعزيز التكوين لدى الطاقم الطبي والشبه الطبي للأمن الوطني وعلى تدعيم القدرات العلمية والتكنولوجية في هذا المجال، الذي يصب في التكفل الصحي بمنتسبي الأمن الوطني، الذي يعتبر من أولويات القيادة العليا للأمن الوطني والتي يحرص عليها شخصيا السيد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني.

منيرة ابتسام طوبالي