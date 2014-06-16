عبد القادر بن مسعود يتسلم مهامه بوزارة السياحة والصناعات التقليدية

تسلم عبد القادر بن مسعود أمس بالجزائر العاصمة مهامه كوزير للسياحة والصناعات التقليدية خلفا للسيد حسان مرموري على اثر التعديل الحكومي الجزئي الذي أجراه أمس الاربعاء رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.

و في مداخلته بهذه المناسبة أشاد السيد بن مسعود بالثقة التي منحها إياه الرئيس بوتفليقة، مؤكدا أنه "سيكمل ما بدأه سابقوه من أجل تطوير قطاع السياحة وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية".وأوضح في هذا الصدد أنه "سيعمل على ترقية قطاع السياحة الجزائرية إلى المكانة التي تستحق مع الترويج للوجهة الجزائرية".