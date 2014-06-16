لقاء يومي الاثنين و الثلاثاء حول مكافحة تمويل الإرهاب في إفريقيا

ستختضن الجزائر اجتماعا رفيع المستوى حول " مكافحة تمويللارهاب في افريقيا" يومي الاثنين والثلاثاء القادمين بالجزائر العاصمة بالمركز الدولي للمؤتمرات " عبد اللطيف رحال" حسب ما علمته وأج أمس لدى وزارة الشؤون الخارجية.

و سيضم هذا اللقاء الذي تنظمه مناصفة كل من الجزائر و الاتحاد الأفريقي مندوبين من دول أعضاء الاتحاد الافريقي و منظمة الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي و كذا من منظمات دولية و اقليمية أخرى تنشط في مجال مكافحة الارهاب و تمويله بحسب المصدر ذاته.

كما سيشهد هذا اللقاء مشاركة ممثلين من خمس (5) دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي و من كندا.و سيشرف على افتتاح أشغال هذا اللقاء وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل الذي سبق و أن أعلن خلال شهر مارس الفارط عن عقد هذا اللقاء بالجزائر العاصمة.

و في هذا الصدد أشار السيد مساهل أن انعقاد هذا اللقاء بالجزائر العاصمة هو " قرار تم اتخاذه خلال شهر سبتمبر 2014 من طرف قمة رؤساء دول و حكومات مجلس السلم و الامن للاتحاد الافريقي و وافقت عليه قمة" للاتحاد الافريقي.و أضاف السيد مساهل قائلا " هذه الندوة جد هامة في السياق الحالي لأجل أن يكون لدينا مواقف افريقية و محاولة تبادل وجهات نظرنا حول تشريعات دولنا و كذا تحديد دور مؤسساتنا التي تكافح ضد تبييض المال و ضد الاتجار بجميع أنواعه".