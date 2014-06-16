"ألو شرطة"...تطبيق جديد في خدمة المواطن

تسهر المديرية العامة للأمن الوطني على الدعم المستمر ووضع الآليات اللازمة للحفاظ على الأمن العام ومساعدة المواطن في الإسهام والمشاركة في المعادلة الأمنية بكل فعالية ذلك في إطار تعزيز مجالات التواصل مع المواطن وترقية للخدمة العمومية.

بالإضافة للعديد من الدعائم التواصلية الأخرى والمتمثلة في الأرقام الخضراء المجانية الموضوعة تحت تصرف المواطن على مدار 24/24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، على غرار رقم شرطة النجدة “17” و” 1548″ و”104 ” ومواكبة لعصر الرقميات بامتياز، تدعمت المديرية العامة للأمن الوطني بوسيلة تواصلية تشكل قيمة مضافة في تعزيز مساهمة المواطن في الحفاظ على الآمن والسكينة في المجتمع، والمتمثلة في التطبيق الذكي “ألو شرطة” خدمة لأمن وسلامة المواطن وبمشاركته ومساهمته، حيث تسمح هذه التطبيقة، في حالة قيام المواطن بتصوير حادث مروري أو اعتداء، من إرسال الصورة عن طريق تطبيق ''الو شرطة''، إلى بنك المعلومات للمديرية العامة للأمن الوطني ليتسنى لمصالح الشرطة التدخل بكل فعالية وفي وقت قياسي، للإشارة، يمكن للمواطنين تحميل تطبيق ''ألو شرطة'' على Google Play وكذا على الموقع الالكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي، فايسبوك وتويتر للمديرية العامة للامن الوطني وذلك تعزيزا لثقافة التبليغ لدى المواطن والرفع من الحس المدني وسط المجتمع.

منيرة ابتسام طوبالي