توقيف 8 أشخاص ببودواد في قضايا مخدرات

من خلال تتبع مصالح أمن دائرة بودواو للأشخاص المشبوهين والمنحرفين على مستوى مدينة بودواو، قام عناصر الشرطة القضائية بضبط ثمانية أشخاص متلبسين بجرم حيازة مخدرات و إستهلاك و ترويج أقراص مهلوسة على مستوى مدينة بودواو عبر نقاط مختلفة، تم من خلالها حجز 410 قرص مهلوس و 16 غرام من المخدرات بالإضافة إلى وسائل و معدات كانت تستعمل في تقطيع و تجزئة تلك المواد المحظورة، ليتم تحويل المتورطين الثمانية إلى المصالح المذكورة قصد سماعهم على محاضر و التحقيق معهم في ملابسات القضية، ليتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو ووفقا لإجراءات المثول الفوري صدر في حق المتورطين في القضية ما بين الحبس لمدة سبعة سنوات و غرامات مالية قدرت بخمسة ملايين سنتيم بالإضافة إلى استدعاء مباشر لأحدهــم.

منيرة ابتسام طوبالي