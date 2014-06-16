الترقيات ستمس 8 شعب.. 21 سلكا و26 رتبة بيداغوجية في القطاع

بوتفليقة يأمر بن غبريت بعدم التراجع عن سياسة "التضامن الوطني"

"كنابست" ثمنت القرار ولمحت إلى إمكانية تجميد قرار إضراب الـ09 أفريل

تدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مرة أخرى لإعطاء تعليمات لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت بعدم التراجع عن سياسة "التضامن الوطني" المنتهجة من طرف الحكومة خاصة في القطاعات الحساسة رغم شدة الأزمة الاقتصادية بعد انهيار أسعار البترول، وظهر ذلك جليا خلال اللقاء الأخير بين النقابات والوزيرة أين تم الإفراج عن إجراءات جديدة لفائدة موظفي قطاع التربية تتعلق بملف الترقية مست غالبية الشعب والأسلاك والرتب البيداغوجية، سيتم تنفيذه بقرار من رئيس الجمهورية خلال سنتي 2018 و2019.

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أن الإجراءات الجديدة المتخذة خلال اجتماعها مع خمس نقابات بمقر الوزارة، "هامة جدا"، وتتعلق بملف الترقية، حيث سيتم خلال سنتي 2018 و2019 تنفيذ نفس منهجية الترقية التي تم اتباعها خلال سنوات 2015، 2016 و2017"، وسيسمح هذا الإجراء للجنة التي تم تنصيبها على مستوى الوزارة وتضم ممثلين عن الشركاء الاجتماعيين بالسهر على "الانتقال من الترقية الاجتماعية إلى الرتبة البيداغوجية التي تتبعها مهام بيداغوجية جديدة".

في ذات السياق؛ أوضحت بن غبريت أن الإجراء الثاني، يتعلق بـ"تنفيذ المرسوم الرئاسي الصادر سنة 2014 والذي سيمس 8 شعب في القطاع، وكذا 21 سلكا من أصل 28 سلكا، ومن حيث الرتب فسيمس المرسوم 26 رتبة من أصل 46 رتبة"، واعتبرت وزيرة التربية الإجراءات الجديدة "مكسبا جماعيا، سيصحح بعض الاختلالات التي كانت موجودة داخل القطاع"، مشيرة إلى "وضعية كل من مدير المؤسسة التربوية الذي له نفس الرتبة مع الأستاذ المكون، وكذا مفتش التربية، حيث سيتم تثمين دور هاتين الرتبتين من حيث الصلاحيات، وأضافت ذات المسؤولة، أن تنفيذ الإجراءات الجديدة "سيعيد الاستقرار إلى القطاع وسيكرس كرامة عدة فئات"، مؤكدة أن "هناك مطالب أخرى ناقشناها مع النقابات طيلة أربع سنوات، وهدفنا هو مدرسة متفتحة وذات جودة بالاعتماد على سياسة التكوين التي تعني كل الفئات".

من جهة أخرى، وفي ردها على سؤال حول غياب بعض النقابات عن الاجتماع، قالت الوزيرة إن "الأمر يتعلق بسوء تفاهم، حيث أن النقابات المعنية انسحبت من اللقاء بعد أن علمت بأن الاجتماع كان للإعلان عن الإجراءات الجديدة وليس جلسة حوار لمناقشة بعض المطالب"، مؤكدة أن الوزارة "لا تخضع للمساومة"، ومن جانبه، أكد المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع الثلاثي الأطوار للتربية "كنابست" سليم ولهة، أن "اجتماع اليوم مع وزيرة التربية كان مفاجئا وتضمن الإعلان عن إجراءات جديدة في مختلف المجالات وفيها استجابات كثيرة، من بينها ملف الترقية الذي سيتم تنفيذه بقرار من رئيس الجمهورية خلال سنتي 2018 و2019 بنفس الوتيرة المسجلة خلال السنوات الثلاث الماضية"، مضيفا أنه بالنسبة للسنتين الماضيتين تم تسجيل 45 ألف ترقية سنويا، كما ثمن تنفيذ المرسوم الرئاسي 14-166 المتعلق بترقية أساتذة التعليم الابتدائي من صنف 11 إلى صنف 12، وعن قرار الإضراب الذي أعلنت عنه نقابة "الكنابست" ليوم 9 أفريل الجاري، قال المتحدث إن "المجلس الوطني للنقابة هو المخول باتخاذ قرار حول الاتفاق المبدئي الذي توصلوا إليه خلال اجتماع الثلاثاء مع الوزارة.

نبيل شعبان