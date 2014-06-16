شريط الاخبار
قيادة الجيش تتبنى استراتيجية لعزل تواصل الجماعات الإرهابية عبر الأنترنت سوق السيارات ...سيناريو الانهيار يُرهب المصنِّعين و»البزناسية»! إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست "ارتفاع الطلب على تأشيرة شنغن بقنصليات الغرب إلى 140 بالمائة" بوتفليقة يأمر بن غبريت بعدم التراجع عن سياسة "التضامن الوطني" «الأفافاس قائم وسيبقى وفيا لخطه السياسي» رمضان ورخص الاستيراد ... تحديات جلاب في تسيير قطاع التجارة أويحيى يتدخّل لإنصاف نواب الجنوب والمرأة ويستبق الصراع على المناصب «سيكوم 2018» يُخالف التوقعات ويبدد أولوية الحكومة في تبني الرقمنة الأطباء المقيمون وطلبة المدارس العليا يهددون بالتصعيد "تنظيم المناوبة لضمان خدمة مستمرة للمريض" الجزائر مرتاحة للمساعي الأممية لبعث الحوار بين المغرب والبوليساريو طلبة "الباك" يستفيدون من حصص دعم بسيكولوجي عبر 40 مؤسسة 70 بالمائة من تلاميذ السنة الأولى استفادوا من التربية التحضيرية الأرندي «منتشٍ» لتجديد الثقة في أويحيى والأفلان «فرح» بعودة بدّة تهديدات ترامب للصين تهوي بأسعار النفط إلى 67.88 دولارا مراد زمالي: «فترة الخدمة الوطنية تحتسب في التقاعد المباشر» استلام المحطة البحرية للمسافرين بالعاصمة الشهر القادم عليوي يُحمّل وزارة التجارة مسؤولية الرقابة على توزيع الحليب سنتان حبسا نافذة لشابين اعتديا على آخر وسلباه مبلغ 175 مليون ببرج الكيفان عامان حبسا لشابين كانا يروّجان "الصاروخ"  مدمن مخدرات يطعن شقيقه بسكين عندما تدخل لوضع حد لتصرفاته بالحراش بناء يسرق قرابة نصف مليار من مسكن كان يعمل به بالحراش أسعار السلع الغذائية ترتفع عالميا تسليم مشروع 1600مسكن اجتماعي ببئر الجير نهاية جويلية مشاركات واسعة من الجنسين في نصف الماراطون العسكري إجماع على ضرورة ضبط حلول تقنية ملائمة لتبادل التجارب ماجر يبطل الإشاعات ويوجه الدعوة لشاوشي بوزيدي يريد «غرينتا» الكلاسيكو لتجاوز السطايفية «العميد» مصمم على تضميد الجراح وخطف الوصافة أسعى عبر فن «الحكي» لتعميق جسور الثقافة بين سوريا والجزائر الجزائر ضيف شرف معرض تونس الدولي الـ 34 للكتاب «خائن الأمانة يتعرض إلى عقوبات تصل إلى 5 سنوات حبسا نافذا» «خليها تصدي» تعجّل برحيل بن مرادي و»تسلّط» ولد علي يوقعه في «الفينيش» الأخير "دي. جي. أس. أن" توقع اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة 1645 متربص باتصالات الجزائر يطالبون بالتوظيف «الكناري» يخرج من النفق في انتظار التأكيد أمام الوفاق بوتفليقة يجري تعديلا حكوميا جزئيا ولد علي... 33 شهرا من الإخفاقات والمهازل الرياضية حنون تشرع في التعريف بمباردتها المطالبة بمجلس تأسيسي
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. «الأفافاس قائم وسيبقى وفيا لخطه السياسي»

السكرتير الأول للحزب محمد حاج جيلالي يؤكد:

«الأفافاس قائم وسيبقى وفيا لخطه السياسي»

  06 أفريل 2018 - 16:25   قرئ 27 مرة   0 تعليق   الوطني
«الأفافاس قائم وسيبقى وفيا لخطه السياسي»

أكد السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية محمد حاج جيلالي، أن الأفافاس سيبقى قائما ووفيا لخطه السياسي رغم كل المؤامرات الدنيئة التي يتعرض لها في كل مرة.

قال الأمين الأول للأفافاس، أول أمس، خلال التجمع الشعبي الذي نشطه بقاعة السينما «الهوقار» بمدينة ذراع بن خدة بمناسبة الـ07 أفريل ذكرى اغتيال المناضل والمحامي علي مسيلي، أن الافافاس برجاله وقيمه سيبقى قائما ووفيا لخطه السياسي التزاما بالمبادئ المؤسس عليها من طرف قدامى الحزب، الذين رفضوا العدول عن مواقفهم ودخول بيت الطاعة رغم كل المحاولات على غرار الزعيم التاريخي والأب الروحي للحزب الراحل حسين ايت أحمد والمناضل علي مسيلي وغيرهما من الوطنيين والمناضلين الذين ضحوا من أجل أن يبقى الافافاس قائما. هذا قبل أن يضيف محمد حاج جيلالي وأمام المئات من المناضلين وفي إشارة منه إلى تنبأ البعض بنهاية الافافاس بسبب الصراعات الداخلية التي تسبق تاريخ انعقاد مؤتمره الاستثنائي في 20 أفريل الجاري، بأن الافافاس لن يضحى به بأي ثمن ومهما تعددت الظروف وذلك كأقل شيء يمكن فعله وفاء لعهد الأوائل من المناضلين الذين ضحوا من أجل استمرارية الحزب والوفاء لخطه السياسي المعارض. من جهة أخرى، اغتنم ذات المتحدث فرصة لقائه مع القاعدة النضالية بتيزي وزو، لرفع ومن جديد مطلب تسليط الضوء على حقيقة اغتيال المناضل والمحامي علي مسيلي بتاريخ 07 افريل 1987 بباريس، وهي القضية التي أكد بأن الحزب لن يتراجع أبدا عنها ولن يتوقف عن المطالبة بتحديد مسؤولية الفاعلين والكشف عن ظروفها، حيث أفاد قائلا: «ملف علي مسيلي سيبقى مفتوحا ولن تطوى صفحاته إلا بإظهار الحقيقة ومحاسبة مقترفي جريمة اغتاليه». وهو الشأن بنسبة للكثير من المناضلين الذين اغتيلوا في ظروف غامضة دون أن تتحقق العدالة ويعاقب الفاعلون على غرار قضية اغتيال المناضل محيو ورئيس المجلس الشعبي الولائي لتيزي وز السابق رابح عيسات. وأكثر من ذلك جعل محمد جيلالي السجل النضالي لهؤلاء الذين كرسوا حياتهم بهدف تحقيق الجمهورية الثانية وتكريس العدالة الاجتماعية ودولة القانون، مثلا يقتدى من الجيل الحالي للحزب من أجل تحقيق مشروع الاجماع الوطني الذي سيبقى –بحسبه- الحزب يناضل من أجله إلى غاية تجسيده على أرض الواقع إيمانا وقناعة أنه الحل الوحيد للخروج من الازمة متعددة الأوجه التي تشهدها الجزائر اليوم والتي عكست مظاهرها على أرض الواقع التصعيد الذي تعرفه الجبهة الاجتماعية في الآونة الأخيرة وفشل الحكومة في احتوائها.
أغيلاس ب.
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات