«الأفافاس قائم وسيبقى وفيا لخطه السياسي»

أكد السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية محمد حاج جيلالي، أن الأفافاس سيبقى قائما ووفيا لخطه السياسي رغم كل المؤامرات الدنيئة التي يتعرض لها في كل مرة.

قال الأمين الأول للأفافاس، أول أمس، خلال التجمع الشعبي الذي نشطه بقاعة السينما «الهوقار» بمدينة ذراع بن خدة بمناسبة الـ07 أفريل ذكرى اغتيال المناضل والمحامي علي مسيلي، أن الافافاس برجاله وقيمه سيبقى قائما ووفيا لخطه السياسي التزاما بالمبادئ المؤسس عليها من طرف قدامى الحزب، الذين رفضوا العدول عن مواقفهم ودخول بيت الطاعة رغم كل المحاولات على غرار الزعيم التاريخي والأب الروحي للحزب الراحل حسين ايت أحمد والمناضل علي مسيلي وغيرهما من الوطنيين والمناضلين الذين ضحوا من أجل أن يبقى الافافاس قائما. هذا قبل أن يضيف محمد حاج جيلالي وأمام المئات من المناضلين وفي إشارة منه إلى تنبأ البعض بنهاية الافافاس بسبب الصراعات الداخلية التي تسبق تاريخ انعقاد مؤتمره الاستثنائي في 20 أفريل الجاري، بأن الافافاس لن يضحى به بأي ثمن ومهما تعددت الظروف وذلك كأقل شيء يمكن فعله وفاء لعهد الأوائل من المناضلين الذين ضحوا من أجل استمرارية الحزب والوفاء لخطه السياسي المعارض. من جهة أخرى، اغتنم ذات المتحدث فرصة لقائه مع القاعدة النضالية بتيزي وزو، لرفع ومن جديد مطلب تسليط الضوء على حقيقة اغتيال المناضل والمحامي علي مسيلي بتاريخ 07 افريل 1987 بباريس، وهي القضية التي أكد بأن الحزب لن يتراجع أبدا عنها ولن يتوقف عن المطالبة بتحديد مسؤولية الفاعلين والكشف عن ظروفها، حيث أفاد قائلا: «ملف علي مسيلي سيبقى مفتوحا ولن تطوى صفحاته إلا بإظهار الحقيقة ومحاسبة مقترفي جريمة اغتاليه». وهو الشأن بنسبة للكثير من المناضلين الذين اغتيلوا في ظروف غامضة دون أن تتحقق العدالة ويعاقب الفاعلون على غرار قضية اغتيال المناضل محيو ورئيس المجلس الشعبي الولائي لتيزي وز السابق رابح عيسات. وأكثر من ذلك جعل محمد جيلالي السجل النضالي لهؤلاء الذين كرسوا حياتهم بهدف تحقيق الجمهورية الثانية وتكريس العدالة الاجتماعية ودولة القانون، مثلا يقتدى من الجيل الحالي للحزب من أجل تحقيق مشروع الاجماع الوطني الذي سيبقى –بحسبه- الحزب يناضل من أجله إلى غاية تجسيده على أرض الواقع إيمانا وقناعة أنه الحل الوحيد للخروج من الازمة متعددة الأوجه التي تشهدها الجزائر اليوم والتي عكست مظاهرها على أرض الواقع التصعيد الذي تعرفه الجبهة الاجتماعية في الآونة الأخيرة وفشل الحكومة في احتوائها.