القنصل الفرنسي العام: وهران السادسة عالميا في عدد الرحلات نحو فرنسا

"ارتفاع الطلب على تأشيرة شنغن بقنصليات الغرب إلى 140 بالمائة"

كشف القنصل الفرنسي العام بوهران "جون كريستوف" أن عدد طلبات الحصول على التأشيرة الفرنسية عبر قنصليات فرنسا بغرب الجزائر ارتفعت إلى حدود 140 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2012 وإلى غاية 2017، مشيرا إلى أن ولاية وهران تحتل المرتبة السادسة عالميا من حيث عدد الرحلات المتوجهة نحو فرنسا تليها ولاية عنابة التي تحتل المرتبة السابعة.

دخل مركز "تي أل أس كونتاكت" وهران، أول أمس، حيز الخدمة رسمياً بغرب البلاد، حيث أشرف على تدشينه القنصل العام الفرنسي "جون كريستوف"، هذا الأخير أكد بأنّ هذا المركز من شأنه ضمان خدمة أحسن لطالبي التأشيرة من مواطني غرب الجزائر. ويسجل المركز حسب التوضيحات المقدمة من طرف المسؤول ذاته يوميا استقبال 700 طلب الحصول على التأشيرة الفرنسية ويفتح أبوابه طيلة أيام الأسبوع عدا يومي السبت والأحد ابتداء من الساعة الثامنة والنصف إلى غاية الساعة الرابعة والنصف مساء.

أما عن مراحل طلب التأشيرة، فقد أكد القنصل العام أن طالب التأشيرة يخضع أولا للمراقبة الأمنية قبل السماح له بالدخول إلى المركز، بعدها يمر على الاستقبال أين يتم التحقق من تاريخ موعد الطلب وكذا الوثائق الضرورية لطلب التأشيرة قبل السماح له بالدخول لقاعة الانتظار، لتأتي بعدها عملية إيداع الملفات أين يقوم موظف "تي أل أس" بتلقي ملف طالب التأشيرة والتحقق منه قبل عرض الملف النهائي بقبول الملف، بعدها يقوم طالب التأشيرة بدفع المصاريف الخاصة بالطلب ومصاريف الخدمات في طلب الدفع، لتأتي مرحلة جمع البيانات البيومترية من خلال أخد البصمات والتقاط الصورة بعدها يتم تحويل الملف إلى فرقة خاصة بإعادة التحقق من البيانات يلي ذلك إرسال الملفات إلى القنصلية العامة، ليتم في الأخير إرجاع جوزات السفر والوثائق من القنصلية مختومة في ظرف فردي وعن مدة معالجة الملفات قال المتحدث بأنها غير محددة، حيث يتم استغراق وقت للتدقيق في الملف والموافقة عليه.

من جهة أخرى، تحدث القنصل الفرنسي عن العلاقات الجزائرية - الفرنسية والتي وصفها بالجيدة وتعرف تطورات سيما في ظل عقود الشراكة المبرمة ما بين البلدين، مشيرا على سبيل السيارات إلى مجمع السيارات "رونو بوهران ومجمع "بيجو" الذي سيدخل حيز الخدمة، كما أشار إلى مشاريع أخرى سيتم تسجيلها من شأنها أن ترفع حجم المبادلات الاقتصادية والتجارية ما بين البلدين وتزيد من تطوير وتمتين العلاقات.