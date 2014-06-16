إلى جانب تدمير مخبأ للإرهابيين بسكيكدة

إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست

سّلم إرهابيان نفسيهما للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست بحوزتهما مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف ومخازن ذخيرة مملوءة، كما كشفت ودمرت قوات الجيش مخبأ للإرهابيين بسكيكدة يحوي ست قنابل تقليدية الصنع وكمية من المواد الغذائية، فيما تم توقيف 6 تجار مخدرات وحجز 119.5 كلغ من الكيف غرب الوطن حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

كشف بيان لوزارة الدفاع الوطني أمس أن ارهابييين سلما نفسيهما أمس الجمعة للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست، وحسب نفس المصدر فإن الأمر يتعلق بكل من المسمى "م. سيد عمر"، المدعو "أبو حميد"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013، وكان بحوزة الإرهابي مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة، والمسمى "م. سيدي مختار" المدعو "مبارك"، والذي كان بحوزته كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء، هذا الإرهابي التحق بالجماعات الاجرامية سنة 2014.

أوضح ذات المصدر أنه في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بسكيكدة مخبأ للإرهابيين يحوي ست قنابل تقليدية الصنع وكمية من المواد الغذائية.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحرس الحدود، خلال عمليات منفصلة نفذت بكل من وهران ومعسكر وتلمسان، ستة تجار مخدرات وحجزت 119.5 كيلوغرام من الكيف المعالج ومبلغ مالي يقدر بـ 3 ملايين دينار جزائري وخمس مركبات سياحية، في حين تم حجز 9788 لتر من الوقود الموجه للتهريب بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف.

في سياق متصل، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار، منقبا عن الذهب بحوزته 10 مولدات كهربائية و9 مطارق ضاغطة و500 غرام من مادة الديناميت المتفجرة، فيما تم حجز 112 طلقة نارية من مختلف العيارات بكل من عين أميناس وغرداية.

بوعلام حمدوش