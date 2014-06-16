تحديد مصادر التطرف...قمع الجماعات الراديكالية والسيطرة على أفكارها

قيادة الجيش تتبنى استراتيجية لعزل تواصل الجماعات الإرهابية عبر الأنترنت

عبرت قيادة الجيش عن قلقها من تنامي نشاط الجماعات الإرهابية وشبكات التجنيد في الفضاء الافتراضي، وقالت إن فعالية قمع التطرف والإرهاب في العالم أصبح أكثر من ضرورة، وهو ما يتطلب تحكما عاليا في هذه التكنولوجيا المتسارعة واستثمارا فعالا للمعلومة الإلكترونية وتتبعا دقيقا للشبكات وأصحابها.

أوضحت قيادة الجيش الوطني الشعبي أنه موازاة مع مكافحة الإرهاب أمنيا عبر عمليات الردع العسكري التي أثبتت نجاعتها، ركزت الجزائر جهودها على الفضاء الإلكتروني لاجتثاث هذه الظاهرة، وأضافت في دراسة نشرت في العدد الأخير من مجلة الجيش، أن الأمر يتم عبر رصد وتحديد مصادر التطرف وعزل الجماعات الراديكالية ومحاولة السيطرة على أفكارها المتطرفة.

وذكرت المؤسسة العسكرية، في ذات السياق، أن الجزائر حققت عبر مختلف أجهزتها الأمنية، على رأسها الجيش الشعبي الوطني، نتائج باهرة في مكافحة الإرهاب وتفكيك التطرف، حيث عرفت حصيلة سنتي 2016 و2017 تحييد 511 إرهابي، وتوقيف عدد معتبر من عناصر الدعم والإسناد، واعتبر المصدر أن هذا ما جعل من سداد المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب بمختلف صوره محل اعتراف إقليمي ودولي. وأكد ذات المصدر أن تغير استراتيجيات الإرهاب والتطرف وانتقاله من البيئة المادية الطبيعية إلى البيئة الافتراضية، أضحى يشكل تحديا أمنيا للجزائر وكل دول العالم، مشيرا إلى أن الطفرة الهائلة التي شهدها انتشار تكنولوجيات الاتصال والمعلومات مع جميع التقنيات الذكية، وسعي الحركات الإرهابية والإجرامية وجماعات الفكر المتطرف إلى توظيفها لتحقيق أهدافها وتسخيرها لنشر أفكارها المنحرفة والهدامة بأساليب متطورة ومتلائمة مع مستجدات العصر، فرض على الجزائر تكييف وتحيين استراتيجياتها لمحاربة الظاهرة في هذه البيئة الجديدة، وجعلها تساير من حيث النجاعة الواقع الإيجابي الذي تترجمه النتائج وحقائق الميدان. شددت المؤسسة العسكرية على حرص الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب على مبدإ تكامل أدوات دحر الارهاب واستخدام كافة السبل المتاحة، ومن تلك المداخل التي يمر عبرها تفكيك التطرف ومكافحته، بوابة الإعلام الجديد والخطاب المسجدي اللذين دخلا على المحك، نظرا لما يمتلكانه من تأثير قوي، مذكرة بما دعا إليه وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، في هذا الصدد، من خلال استغلال فضاءات التواصل الاجتماعي في محاربة التطرف خاصة وأن 33 في المائة من الجزائريين يرتادون مواقع التواصل الاجتماعي، حسب الدراسة.

التبني..الترويج..الإقناع والتجنيد أهم أهداف الإرهاب على النت

فصّلت قيادة الجيش أكثر في هذه الظاهرة بالقول إن تحول العالم الرقمي وبمختلف وسائله الى مسرح آمن للإرهاب ودعاة التطرف والعنصرية، يهدف حسب الخبراء ومراجع أخرى، تضيف الدراسة التي نشرت في مجلة الجيش، لسان حال المؤسسة العسكرية، لتحقيق أربعة أنواع من العمل الإرهابي، يتعلق بالتبني والترويج والإقناع والتجنيد، ويعود استخدام ذلك إلى تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة وانتشارها وسهولة الوصول إليها، إضافة التأثير الفعال للوسائل التقنية المعتمد عيها في عملية التجنيد وسرعة فعالياتها على الأفراد في تكوين قناعات فكرية متطرفة، والتي لا تتطلب - حسب المصدر- سوى جهاز حاسوب أو هاتف ذكي متصل بشبكة الأنترنت واحترافية تقنية وسوسيولوجية نفسية لدى المتطرف للتكوين، وفي ظرف وجيز جدا أتباعا من مختلف أنحاء المعمورة وتنفيذ هجمات في مختلف بقاع العالم بأقل تكلفة وأقل جهد ممكن مع صعوبة المراقبة والتتبع.

الإرهاب الافتراضي والتقليدي تحركهما نفس الدوافع والأهداف

ختمت الدراسة التي نشرتها مجلة الجيش بالتأكيد على أن الظاهرة الإرهابية التقليدية ومحفزاتها لا تختلف كثيرا عن الإرهاب في عصر الأنترنت، فكلا النمطين تحركهما الدوافع نفسها ويسعيان لتحقيق الأهداف ذاتها. يشار إلى أن الرئيس بوتفليقة قال في رسالة بمناسبة افتتاح الدورة 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بالجزائر، إن الفضاء الافتراضي، أضحى تحديا أمنيا للدول العربية، خصوصا وأن هذا يمثل ملاذا للتنظيمات الإرهابية وكل الشبكات الإجرامية لكونه غير مرئي، لا سيما تلك التي تنشط في الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية والمهاجرين غير الشرعيين، والمتاجرة بالمخدرات والأسلحة والمتفجرات وتزوير الهويات والمستندات، فضلا عن دوره في تجنيد المقاتلين وتوفير مصادر التمويل خارج الرقابة المنتهجة في اطار تجفيف منابع تمويلها التقليدية، مضيفا أن ما زاد الوضع تفاقما هو التفاعلات والارتباطات المختلفة بين الإرهاب وأشكال الإجرام العابر للأوطان، التي زاد من خطورتها استشراء تسخير الوسائل التكنولوجية الحديثة في ارتكاب الجرائم والترويج للأفكار المتطرفة والضالة والتغرير بالجزائريين واستقطاب منخرطين جدد نحو مناطق النزاع والتوتر.

زين الدين زديغة