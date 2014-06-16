طمار يتعهد بإسكان 27 ألف مكتتب «عدل» خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

توزيع 50 ألف شهادة ما قبل التخصيص لمكتتبي «عدل2» قبل نهاية أفريل

تعهّد وزير السّكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار بإسكان 27 ألف مكتتب «عدل» خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بصفة تدريجية، من بينهم 4500 مكتتب بالعاصمة، وأكد الوزير أن الحصة الإجمالية الجاهزة للصيغة السكنية المذكورة تقدّر بأكثر من 52 ألف وحدة سكنية تخضع حاليا لأشغال التهيئة، وستشرع الوزارة في تسليم 50 ألف شهادة ما قبل التخصيص عبر 26 ولاية لفائدة مكتتبي «عدل2»، منها 10 آلاف شهادة تخص العاصمة، حيث ستبرمج الدفعة الأولى للتسليم قبل نهاية شهر أفريل.

أكد طمار أمس خلال إشرافه على حفل توزيع 2012 وحدة سكنية لمكتتبي 2001/2002 «عدل1» بالشراقة بالعاصمة أن وكالة تحسين السكن وتطويره المهتمة بتسيير الصيغة السكنية البيع بالإيجار ستقوم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بتوزيع 27 ألف وحدة سكنية تدريجيا ستكون جاهزة عبر 19 ولاية، مضيفا أن هذه الحصة تخضع حاليا لأشغال التهيئة الخارجية بعد استلام اعتمادات الدفع من طرف الحكومة، منها 4500 وحدة تخص العاصمة.

في السياق ذاته، أبرز طمار أن الحصة الإجمالية الجاهزة للصيغة السكنية البيع بالإيجار على مستوى التراب الوطني تقدر بأكثر من 52 ألف وحدة سكنية تخضع لأشغال التهيئة، وينتظر أن تبرمج للتوزيع تدريجيا، مضيفا أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» ستشرع في تسليم 50 ألف شهادة ما قبل التخصيص عبر 26 ولاية لفائدة مكتتبي عدل 2013 منها 10 آلاف شهادة تخص العاصمة، حيث ستبرمج الدفعة الأولى للتسليم قبل نهاية شهر أفريل الجاري، وحسب طمار فإن 30 بالمائة من مكتتبي برنامج «عدل2» من شريحة الشباب، مؤكدا سعي القطاع لمساعدة هذه الشريحة في الحصول على السكن. من جهة أخرى، بلغ عدد التجهيزات العمومية خاصة المدرسية «ابتدائية، متوسطة وثانوية»، والتي برمجت عبر المواقع السكنية 156 تجهيز بالعاصمة فقط.

من جهة أخرى، شدد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار خلال اللقاء الأخير مع إطارات القطاع المخصص لتقديم الحصيلة العامة لوزارة السكن بالنسبة لكل الصيغ السكنية، على ضرورة الانتهاء من برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، المتضمن إنجاز مليون و600 ألف مسكن قبل نهاية الخماسي الممتد إلى غاية نهاية 2019، والتركيز على أهم البرامج السكنية التي تتضمن أكبر عدد من الوحدات السكنية لا سيما الصيغة السكنية البيع بالإيجار «عدل»، وإطلاق كل المشاريع السكنية المتوقفة بالنسبة لهذه الصيغة والمقدرة بـ87 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى الانطلاق في أشغال البرنامج الأخير المقدر بـ120 ألف وحدة سكنية التي رصدت لها الحكومة 300 مليار دينار، وقد تم استكمال كل الإجراءات المتعلقة بالمشروع لا سيما اختيار الأوعية العقارية واختيار المقاولات.

وأمر وزير السكن كل المقاولين بالاعتماد على مواد البناء المصنعة محليا أثناء تجسيد مختلف المشاريع السكنية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتضمنة تشجيع وتحسين المنتوج المحلي، داعيا مدراء التعمير إلى إعطاء الأهمية البالغة للجانب المعماري وتحسين التصاميم المعمارية، ومن بين أهم التوصيات التي أشار إليها طمار تخصيص يومين في الأسبوع بالنسبة لمدراء السكن لاستقبال مختلف الشركاء الفاعلين في القطاع واستقبال المواطنين كل يوم إثنين وأربعاء، وإعلام الولاة بنسبة إنجاز المشاريع السكنية وعدد السكنات المتوقفة كل شهر، وضمان تسليم عقود البيع في الآجال المحددة.