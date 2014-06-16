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بعد أن عرف تأخرا في إطلاقه

بوتفليقة يدشن خط توسعة ميترو ساحة الشهداء - عين النعجة غدا

  07 أفريل 2018 - 16:40   قرئ 24 مرة   0 تعليق   الوطني
بوتفليقة يدشن خط توسعة ميترو ساحة الشهداء - عين النعجة غدا

يقوم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة غداً الإثنين، بتدشين توسعة الميترو نحو كل من ساحة الشهداء وعين النعجة، بعد ست سنوات ونصف عن دخول الخط الأول منه حيز الخدمة، وتأتي خرجة الرئيس بعد إشرافه شخصياً على تدشين أوبرا الجزائر والمركز الدولي للمؤتمرات بنادي الصنوبر. 

أكدت مصادر متطابقة لـ"المحور اليومي"، أن الرئيس بوتفليقة سيشرف رفقة وفد وزاري بقيادة الوزير الأول أحمد أويحيى ووزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان وكذا والي العاصمة عبد القادر زوخ، على إطلاق أول رحلة شخصيا من ساحة الشهداء نحو عين النعجة، حيث يريد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مواصلة خرجاته الميدانية ومتابعة المشاريع من خلال تدشين توسعة خطوط الميترو نحو ساحة الشهداء وعين النعجة، حيث سمحت أشغال التوسعة الأخيرة باستحداث خط سيربط البريد المركزي بساحة الشهداء، فضلا عن آخر يمتدّ بين حي البدر وعين النعجة، وسيتعزز تشغيل هذين الخطين بافتتاح خمس محطات جديدة، هي علي بومنجل، ساحة الشهداء، محطة الورشات، عين النعجة 1، وعين النعجة 2، كما ستسمح توسعة الميترو الذي يبلغ طوله حاليا 18.6 كلم بـ 19 محطة معظمها تحت الأرض، بزيادة طاقته عن المليون مسافر يوميا، ومن شأنه منح أريحية أكبر لسكان ضواحي العاصمة، ويقلّص من حدة اكتظاظ الطرقات وحركة النقل المزدحمة على مدار ساعات اليوم، ومن شأن توسيع نطاق المترو أن يرفع المردود العام للاقتصاد، وخلق فرص للعمالة وتحفيز قدرات الاقتصاد والمستثمرين على المنافسة، خصوصا مع قدرة مترو الجزائر على ضمان نقل حوالي 25 ألف شخص في الساعة، علما أنّ المترو يعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة الخامسة صباحا إلى الحادية عشرة ليلا، ويشتغل بأقصى طاقته خلال ساعات الذروة بحيث يضمن نقل من 55 إلى 60 مليون مسافر سنويا.

أوضحت مصادر متطابقة، أن بوتفليقة عبر عن رغبته الشديدة في أن يطل على الجزائريين من جديد بعد إشرافه على تدشين المركز الدولي للمؤتمرات بنادي الصنوبر وكذا قاعة الأوبرا، حيث ينتظر أن يحل الرئيس بهاتين المحطتين يوم غد بعد ست سنوات ونصف عن افتتاح مترو الأنفاق في الفاتح نوفمبر 2011، ثم توسيعه في الرابع جويلية 2015.

وأضافت مصادرنا التي أوردت الخبر، أنّ الرئيس سيدشن إضافة إلى توسعة الميترو مسجد كتشاوة العتيق الذي استفاد مؤخرا من عمليات ترميم أشرفت عليها شركة "تيكا" التركية، بالإضافة إلى تدشينه بعض المشاريع السكنية بغرب وشرق العاصمة على غرار سكنات "أل.بي.بي"  بكل من زرالدة والرغاية التي سيتم توزيعها على مستفيديها.

خليدة تافليس

 

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