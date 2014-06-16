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تحييد عدد من الإرهابيين وتدمير مخابئهم

عمليات بحث وتمشيط واسعة في جبال سكيكدة

  07 أفريل 2018 - 16:40   قرئ 20 مرة   0 تعليق   الوطني
عمليات بحث وتمشيط واسعة في جبال سكيكدة

أطلقت وحدات الجيش الوطني الشعبي عمليات بحث وتمشيط واسعة في جبال وغابات ولاية سكيكدة، بإقليم الناحية العسكرية الخامسة، بحثا عن بقايا الإرهابيين المحاصرين وتحييدهم.

مكنت عمليات مفارز الجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الأخيرة بجبال ولايات سكيكدة، في إقليم الناحية العسكرية الخامسة، من تحييد عدد من الإرهابيين وتدمير "الكازمات" التي كانوا يتحصنون فيها، واسترجاع أسلحة وذخيرة ومؤونة وكذا مواد متفجرة كان يخطط الارهابيون لاستعمالها.

آخر العمليات التي قام بها عناصر من الجيش، أول أمس، كشف وتدمير مخبأين للإرهابيين يحويان قنبلتين تقليديتي الصنع وكمية من المواد الغذائية وأغراض مختلفة، وقبلها اضطر إرهابي لتسليم نفسه خلال الشهر الجاري، للسلطات العسكرية بذات المنطقة وبحوزته بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة، ويتعلق الأمر بالمسمى "جـ. مصطفى" المكنى "أبو رواحة "، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014.

مكنت عمليات الجيش الشعبي الوطني في ذات الصدد من القضاء على الإرهابي "ب. فريد" المكنى "أبو زرع"، الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994، واسترجاع مسدس رشاش من نوع "كلاشنيكوف"، وهي العملية التي قالت بشأنها قيادة الجيش بأنها تأتي في سياق العمليات التي تخوضها القوات المسلحة لتطهير الجزائر من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن، إضافة الى توقيف آخر، في وقت كانت دمرت مفرزة للجيش نهاية فيفري الماضي مخبأ يحوي أدوات ومواد كيميائية تُستعمل في إعداد المتفجرات وأغراض مختلفة.

وشملت عمليات البحث والتمشيط التي يطارد فيها أتباع الأمير الوطني لتنظيم قاعدة المغرب عبد المالك درودكال بولايات الشرق الواقعة بالناحية العسكرية الخامسة، كذلك جبال جيجل وباتنة وخنشلة وتبسة، حيث حيد فيها العديد من الإرهابيين وعناصر الدعم وكُشف ودُمر فيها عشرات "الكازمات" التي كان الدمويون يتحصنون داخلها، تطبيقا لأوامر قيادة الجيش بتضييق الخناق وقطع سبل الحياة على هؤلاء.

يشار إلى أن جبال ولايات المدية والبليدة مرورا ببومرداس وتيزي وزو والبويرة بإقليم الناحية العسكرية الأولى، تشهد أيضا عمليات بحث وتمشيط أُطيح فيها بإرهابيين ودُمر فيها "كازمات" في عمليات نوعية لمفارز الجيش التي تواصل مطاردة فلول الإرهاب وقطع الامداد عنهم.

ومعلوم أن الجيش الوطني الشعبي قضى خلال عامي 2016 و2017 على أكثر من 50 إرهابيا، حسب ما كشفت عنه مجلة الجيش لسان حال المؤسسة العسكرية في عددها الأخير.

زين الدين زديغة

 

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