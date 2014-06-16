الغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران أيدت حكم محكمة جمال الدين

إدانة مفجّر قضية "الحركى" بستة أشهر حبسا موقوف النفاذ

أيدت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران إدانة مفجر قضية أبناء "الحركى" و"الباشاغات" بعين كرمس بولاية تيارت المدعو "بن س" بعقوبة ستة أشهر حبس موقوفة النفاذ وغرامة مالية قدرها عشرون مليون سنتيم.

يأتي هذا الحكم الذي سلطته قبل أشهر الغرفة الرابعة بمحكمة وهران الابتدائية بحي جمال الدين بعد أن التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها عشرون مليون سنتيم، وذلك في قضية القذف والتشهير التي رفعها عليه أحفاد "قتالي" الأرواح و"قياد" بمنطقة عين كرمس الذين اتهموه بالقذف والتشهير بهم بعد أن قام بنشر تحقيق له عبر موقع "اليوتيوب" محمل بالأدلة الدامغة من بينها شهادة المكتب الولائي لمنظمة المجاهدين بتيارت التي تحوز "المحور اليومي" نسخة منها، والتي مفادها أن أجدادهما كان مع فرنسا وأحدهما تم إعدامه من قبل جبهة التحرير إبان الثورة المجيدة بتهمة الخيانة وتم تنفيذ حكم الإعدام بمنطقة عين كرمس.

يذكر أن مفجر القضية دخل في صراع قضائي مع أحفاد "الحركى" عقب قيام مدير أملاك الدولة السابق لولاية وهران، بمنحهم عقدا موثقا ومشهرا بملكية العمارة التي يقطن بها سبعة عائلات منذ الاستقلال بحي الكميل الشعبي، من ضمنهم عائلة مفجر القضية، وهو ما دفعه للطعن في قرار تمليك العمارة لأحفاد "القياد" الذي كانوا يعذبون ويقتلون ويشون بالمجاهدين بمنطقة تيارت خلال ثورة التحرير المظفرة، والمثير للجدل أن محاكمة هذا الشاب البالغ من العمر ثمانية وثلاثون عاما، كشفت معطيات خطيرة وهي قيام أحفاد "الحركى" الذين قاموا بمقاضاته على تزوير شهادة مجاهد لوالدهم بعد وفاته سنة 1988، وهي الوثيقة التي قدموها لهيئة محكمة وهران، حيث طالب محامي المتهم بفتح تحقيق كون والدهم لم يعش مطلقا بالجزائر وغادرها بعد الاستقلال مباشرة، ناهيك عن إقرار منظمة المجاهدين لولاية تيارت بالتاريخ غير المشرف لوالده وعمه، وهي الفضيحة المدوية التي تحقق فيها مصالح وزارة المجاهدين عقب رفع الملف الثقيل الذي تحوز "المحور اليومي" نسخة منه إلى وزير القطاع الطيب زيتوني، سيما عقب رفض المحكمة الإدارية لولاية تيارت القضية التي رفعها أحفاد "الحركى" يطعنون فيها في شهادة مدير المكتب الولائي لمنظمة المجاهدين لتيارت ضد أجدادهم، حيث عللت المحكمة الإدارية رفضها للقضية بعدم الاختصاص لكون منظمة المجاهدين منظمة مركزية و يتم مقاضاتها عبر إجراءات قانونية خاصة.

يجدر الإشارة أن هذه الفضيحة أسقطت مدير أملاك الدولة بوهران "س ل" الذي تمت إقالته قبل أشهر من قبل وزير المالية عبد الرحمان راوية بعد أن قامت وزارة المجاهدين بمراسلته لفسخ عقد تمليك العمارة لأحفاد "الحركى" ومراسلته هو الأخر لوالي وهران مولود شريفي يستفسره عن طريقة ذلك وهي الفضيحة التي عجلت برحيله.

أحمد بن عطية