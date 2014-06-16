سونلغاز بررت الانقطاع بخطأ مقاول خلال الأشغال

انقطاع كلي للغاز بولايتي الوادي وورقلة

أعلنت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز "سونلغاز"، أمس، عن قطع كلي لخدمة الغاز بولايتي الوادي وورقلة. بسبب خطأ ارتكبه المقاول أثناء قيامه بالأشغال. وفي بيان لسونلغاز، جرى تبرير قطع الغاز بهفوة أحد المقاولين الخواص أثناء الأشغال، وذلك بعد البيان الأول الذي أشار إلى تلك الهفوة، عاد البيان ليكشف عن اعتداء استهدف محطة الغاز في تقرت.

وحسب المعلومات الواردة فقد مس الخلل منطقة النقر بتقرت، على مستوى الطريق الوطني رقم 16 وشمل الانقطاع 5 دوائر و10 بلديات في ولاية الوادي، بالإضافة إلى 3 بلديات في الولاية المنتدبة بتقرت. وتشير ذات المعلومات الى أن إعادة تزويد السكان المحليين بالغاز الطبيعي، كان في حدود منتصف النهار. فيما انطلقت عملية الصيانة مساء أمس، ولم يتم لحد الساعة تحديد وقت عودة الغاز ومدة اصلاح العطب. وتشير ذات المعلومات الى أن العطب لم يشمل الولاية المنتدبة المغير في دائرتي جامعة والمغير، و9 بلديات التي تتكون منها.

وخلافا لأنباء التي راجت عن حرمان فئات واسعة في الجنوب من خدمة الغاز، سعت "سونلغاز" للتقليل من حجم الضرر، وقالت سونلغاز في بيان مقتضب، إنّ القطع اقتصر على ولايتي الوادي وورقلة.