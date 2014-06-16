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عرض نص قانون تسوية الميزانية 2015 أمام مجلس الأمة

  08 أفريل 2018 - 12:49   قرئ 34 مرة   0 تعليق   الوطني
عرض نص قانون تسوية الميزانية 2015 أمام مجلس الأمة

عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الأحد نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 أمام مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس.

وتظهر الأرقام الواردة في نص القانون بأن الإيرادات الفعلية لميزانية عام 2015 بلغت 8ر4.563 مليار دج أي أقل ب389 مليار دج مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي لنفس العام والذي قدرت فيه إيرادات الميزانية ب7ر4.952 مليار دج (-85ر7 بالمائة).

وبلغ التحصيل الفعلي للجباية النفطية 3ر2.278 مليار دج خصص مبلغ 94ر1.722 مليار دج منها لميزانية الدولة (62ر75 بالمائة)، و 2ر552 مليار دج  لصندوق ضبط الإيرادات (4ر24 بالمائة)  و 2ر3 مليار دج لوكالة "ألنفط" (14ر0 بالمئة).

من جهتها، بلغت نفقات الميزانية المنجزة 3ر7.424 مليار دج منها 3ر4.660 مليار دج نفقات التسيير و 02ر2.589 مليار دج نفقات التجهيز بينما بلغت النفقات غير المتوقعة للميزانية 175 مليار دج.

ووفقا لنص القانوني بلغ الرصيد الدائن للحسابات الخاصة للخزينة 1ر3.776 مليار دج فيما افرز تطبيق قانون المالية لسنة 2015 عجزا ب25ر6.372 مليار دج.

و ارتفع جاري الدين العمومي إلى 18ر1.407 مليار دج نهاية 2015 (مقابل 1.266 مليار دج نهاية 2014) موزع على 8ر1.380 مليار دج للدين الداخلي و 38ر26 مليار دج للدين الخارجي (ما يعادل 64ر246 مليون دولار باحتساب سعر الصرف المطبق نهاية ديسمبر 2015).

من جهة أخرى، تضمن نص قانون تسوية الميزانية مؤشرات الاقتصاد الكلي الفعلية حيث بلغ معدل النمو المحقق 8ر3 بالمائة سنة 2015 أي نفس المعدل المسجل سنة 2014، وجاء ذلك مطابقا للتوقعات الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015.

و بلغت قيمة الناتج الداخلي الخام الاسمي 9ر16.591 مليار دج سنة 2015 أي أقل من القيمة المتوقعة في قانون المالية التكميلي ل 2015 (5ر18.255 مليار دج) بالنظر لانخفاض أسعار المحروقات.

 

وبخصوص معدل التضخم فقد بلغ 8ر4 بالمائة سنة 2015 مقابل 3 بالمائة و 4 بالمائة على التوالي في قانوني المالية الأصلي والتكميلي ل2015.

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